提案凍結卓榮泰9到12月薪水 翁曉玲批尸位素餐給解凍條件

立法院目前仍在審查今年（105年）度中央政府總預算案，國民黨立委翁曉玲稍早提案凍結行政院長卓榮泰今年9到12月的薪水。翁曉玲今早接受專訪，指卓榮泰尸位素餐，根本不配當行政院長，她也說明解凍條件，只要卓榮泰依法編列預算、副署法律，依法提名相關人事案，自然就解凍。

翁曉玲今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪。她表示，她提案凍結卓榮泰9到12月的薪水，相信國民黨會支持她的提案。只要卓榮泰依法編列預算、副署法律，依法提名相關人事案，這些事情都做好了，自然就解凍，如果都做不到，就不要領薪水，因為卓揆尸位素餐，根本不配當行政院長。

翁曉玲表示，三讀通過的法律到現在都沒副署，已經快300天了，完全就是藐視立法院，應該要編列的預算也不編列，軍人加薪已經拖了多久，該給的錢都沒給，該提名的通傳會（NCC）人事案都沒有提名，卓榮泰徒具高政治性格，但是完全沒有專業，以及危機處理能力，早就不適格擔任行政院長。

針對搶在藍營上街頭前夕，行政院宣布要開食安會議，翁曉玲批評「沒誠意」，因為感受到民間的壓力，不得不拆彈，卓榮泰昨天才發了公文，就說邀請大家要來開會，這實在太沒誠意了，要開會的話也要提早通知，由此可見根本不想開這個會。

翁曉玲續指，卓榮泰現在做這些事情，都已經為時已晚，賴清德政府不在乎民生、不在乎食安，人們火大要上凱道，就是看到卓榮泰之前很多事情都是蓋牌 ，問題油的流向到現在為止都沒有講清楚，已經讓人民無法信賴政府的作為。

前副總統、中研院院長陳建仁表示，吃到苯駢芘沒有關係，多喝點水就可以排掉；衛福部次長林靜儀也鼓勵不吃炸雞排。對此，翁曉玲直言，民進黨指責別人都很嚴厲，自己執政就完全雙標，該處理的也不好好處理 ，該道歉、該下台的完全沒有政治責任，這是全民最無法忍受的事情。

翁曉玲說，民進黨政府執政10年，呼吸的空氣是髒的，得到肺癌的比例非常高，食安年年出問題，蔡英文時代放寬萊豬，這次又出現這麼嚴重的致癌油，生活在台灣呼吸不到乾淨的空氣、吃的東西處處含毒，再加上詐騙王國，民進黨政府執政10年，帶給台灣更多的危機。