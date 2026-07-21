快訊

幼貓被抱上香爐「過爐燻煙」！網怒轟虐貓 艋舺青山宮道歉了

大盤暴漲逾1200點！兩大國民ETF除息 0050超狂秒填息衝回百元

中國「性蕭條」來襲？ 衝擊恐比經濟蕭條更為深遠

聽新聞
0:00 / 0:00

提案凍結卓榮泰9到12月薪水 翁曉玲批尸位素餐給解凍條件

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今年度中央政府總預算案審查中，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9到12月的薪水。翁曉玲今早接受專訪，表示卓榮泰尸位素餐，根本不配當行政院長，她也說明解凍條件，只要卓榮泰依法編列預算、副署法律，依法提名相關人事案，自然就解凍。圖／「千秋萬事」提供
今年度中央政府總預算案審查中，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9到12月的薪水。翁曉玲今早接受專訪，表示卓榮泰尸位素餐，根本不配當行政院長，她也說明解凍條件，只要卓榮泰依法編列預算、副署法律，依法提名相關人事案，自然就解凍。圖／「千秋萬事」提供

立法院目前仍在審查今年（105年）度中央政府總預算案，國民黨立委翁曉玲稍早提案凍結行政院長卓榮泰今年9到12月的薪水。翁曉玲今早接受專訪，指卓榮泰尸位素餐，根本不配當行政院長，她也說明解凍條件，只要卓榮泰依法編列預算、副署法律，依法提名相關人事案，自然就解凍。

翁曉玲今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪。她表示，她提案凍結卓榮泰9到12月的薪水，相信國民黨會支持她的提案。只要卓榮泰依法編列預算、副署法律，依法提名相關人事案，這些事情都做好了，自然就解凍，如果都做不到，就不要領薪水，因為卓揆尸位素餐，根本不配當行政院長。

翁曉玲表示，三讀通過的法律到現在都沒副署，已經快300天了，完全就是藐視立法院，應該要編列的預算也不編列，軍人加薪已經拖了多久，該給的錢都沒給，該提名的通傳會（NCC）人事案都沒有提名，卓榮泰徒具高政治性格，但是完全沒有專業，以及危機處理能力，早就不適格擔任行政院長。

針對搶在藍營上街頭前夕，行政院宣布要開食安會議，翁曉玲批評「沒誠意」，因為感受到民間的壓力，不得不拆彈，卓榮泰昨天才發了公文，就說邀請大家要來開會，這實在太沒誠意了，要開會的話也要提早通知，由此可見根本不想開這個會。

翁曉玲續指，卓榮泰現在做這些事情，都已經為時已晚，賴清德政府不在乎民生、不在乎食安，人們火大要上凱道，就是看到卓榮泰之前很多事情都是蓋牌 ，問題油的流向到現在為止都沒有講清楚，已經讓人民無法信賴政府的作為。

前副總統、中研院院長陳建仁表示，吃到苯駢芘沒有關係，多喝點水就可以排掉；衛福部次長林靜儀也鼓勵不吃炸雞排。對此，翁曉玲直言，民進黨指責別人都很嚴厲，自己執政就完全雙標，該處理的也不好好處理 ，該道歉、該下台的完全沒有政治責任，這是全民最無法忍受的事情。

翁曉玲說，民進黨政府執政10年，呼吸的空氣是髒的，得到肺癌的比例非常高，食安年年出問題，蔡英文時代放寬萊豬，這次又出現這麼嚴重的致癌油，生活在台灣呼吸不到乾淨的空氣、吃的東西處處含毒，再加上詐騙王國，民進黨政府執政10年，帶給台灣更多的危機。

卓榮泰 翁曉玲 薪水

延伸閱讀

刪2.1億衝擊民間藝文？翁曉玲批文化部：預算浮濫 公私捐助比例失衡

朱立倫子弟兵「風向株式會社」掛看板 酸綠營四縣市參選人食安雙標

聯合報黑白集／逼你吃毒油

毒油風暴立委質疑卓榮泰下架太慢 陳建仁指系統性問題「隱匿是關鍵」

相關新聞

為食安國是會議提前行程…盧秀燕不露口風 會後才說明

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人邀請全國縣市長開反毒油國是會議，預計今天上午10時半採線上方式舉行，為此盧今天上午既定行程提前；不過上午9時市政會議開始前，她仍不露口風，並未透露預計在國是會議提出的內容，將待國是會議結束說明。

提案凍結卓榮泰9到12月薪水 翁曉玲批尸位素餐給解凍條件

立法院目前仍在審查今年（105年）度中央政府總預算案，國民黨立委翁曉玲稍早提案凍結行政院長卓榮泰今年9到12月的薪水。翁曉玲今早接受專訪，指卓榮泰尸位素餐，根本不配當行政院長，她也說明解凍條件，只要卓榮泰依法編列預算、副署法律，依法提名相關人事案，自然就解凍。

公教退撫儲金個人專戶 自主投資1年半亮眼績效曝光

軍公教年金改革後，政府將2023年7月後初任的公教人員退休、資遣、撫恤及退撫儲金制度改為新制。新制為初任人員規畫雙層年金，採行確定提撥制，並設立個人退休金專戶，提供多元化的投資組合讓公教人員選擇。專屬個人退休金帳戶開辦以來，投資績效持續穩健成長，保守型、穩健型及積極型投資組合成立後，一年以來的收益率頗為亮眼。

卓榮泰空話頻跳票 行政院的迷糊帳可以更離譜一點

行政院長卓榮泰才剛在民進黨全代會說，政府會提出食安法修法，明確中央與地方權限，與未來通報機關的即時責任義務，行政院「明天將向民眾清楚報告」。結果睡一覺起來，行政院大張旗鼓地邀集了各部會舉行「中聯油脂大豆沙拉油辦理進度會議」，確認了中聯公司的檢驗結果，不過，這批結果還需經食藥署會議評估，並委由獨立調查小組進廠檢視調查，一周內公布。

九合一風雲／基隆中正區議員 綠慎防掉棒、藍憂心分裂

基隆市第一選區（中正區）議員應選4席之爭升溫，民進黨全面換血、國民黨面臨「三搶二」整合，民眾黨也積極搶攻。三黨布局陸續成形，最後左右席次的關鍵，會是政黨基本盤，還是新人效應？

國民黨周六全代會 串連「反毒油」集會

國民黨全代會周六登場，今年主軸為「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」，黨籍縣市長參選人也會聯合造勢，盼強化多元、熱鬧、繽紛、年輕活力，帶來勝選氣勢。晚間接續舉辦「反毒油」凱道集會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。