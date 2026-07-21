為食安國是會議提前行程…盧秀燕不露口風 會後才說明

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人邀請全國縣市長開反毒油國是會議，預計今天上午10時半採線上方式舉行，為此盧今天上午既定行程提前；不過上午9時市政會議開始前，她仍不露口風，並未透露預計在國是會議提出的內容，將待國是會議結束說明。

盧秀燕近日為致癌油議題到處奔波，19日和蔣萬安、雲林縣長張麗善、基隆市長謝國樑在台中市政府開閉門會議，宣布將開反毒油國是會議，昨日則是北上凱道，探視抗議絕食的議員參選人，今天上午10時半將主持線上國是會議，下午4時還要赴行政院參加食安法修法會議。

台中市政府原本每周二上午9時半開市政會議，今天為了避免影響到10時半的反毒油國是會議，特地提前半小時在9時開會。會前媒體詢問，打算在國是會議提出哪些議題、對稽查爭議的回應等等，盧秀燕均未回答，微笑走入市政廳。市府表示，盧會在國是會議結束後，約11時半許向外界說明。

盧秀燕在市政會議中表示，毒油事件引發全台食安風暴，台中市府態度明確，查到哪公布到哪、全揭露全下架；今天上午10時半的反毒油線上國是會議由她主持，已經有15、6個縣市報名參加，將凝聚第一線實務經驗與建議，向中央具體反映地方聲音，攜手協助國家化解食安危機。

行政院昨發公文邀請六都首長今天下午到政院參加食安法修法會議，據了解，盧市府團隊內部對於市長是否親自出席，有過一番討論，昨晚10時許才敲定，盧秀燕將親自出席，把反毒油國是會議的會中意見，直接向行政院傳達。