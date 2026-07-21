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立法院黨團協商 特留分修法24日院會處理

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院上周五進行黨團協商，會中達成共識，攸關「刪除手足特留分」的「民法修正案」及「民法繼承編施行法修正案」，下周將請法務部、司法院等相關單位向立法院各黨團說明，該案後續將於本周五（24日）處理。

關於「刪除兄弟姊妹特留分」的《民法》第1223條條文修正草案，9日已由立法院長韓國瑜召開黨團協商，由於會中各黨團幹部、法務部代表、司法院代表均無法達成共識，依照往例，送院會處理，意即於院會當天（24日）將三讀表決各版本，通過同意票數最高的版本。

目前朝野最有共識的部分，是直接刪除《民法》第1223條規範「兄弟姊妹特留分」的條文。至於法務部所提版本，包含「遺產酌給、貢獻制度」等，在野黨、司法院都提出疑慮；司法院認為，修法可先刪除手足特留分，配套未來再討論。

本周五除了將通過特留分修法，當天議程取消上午9時至10時的例行國是論壇，直接進行「法案協商」。至於「台灣未來帳戶特別條例草案」、「公路法修正案」，也將由韓國瑜召集黨團協商後，再進行院會處理。

立法院會今（21）日會先處理較無爭議的「電信管理法修正案」、「2026年度中央政府總預算案」、「土石採取法修正案」、「會計師法修正案」。

另外，國民黨團上周也提出決議文，針對「中聯油脂致癌毒油襲台」連環爆事件，要求賴卓政府比照2014年頂新油事件標準儘速處理，未全面查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架，以安民心，並儘速建立退貨及補償機制。該案逕付二讀，交付協商。

立法院 修法 韓國瑜

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