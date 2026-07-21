戴瑋珊也爆「驚句」 游淑慧嘆急淡化風暴...提油救火隊+1

毒油食安風暴，中聯油脂因遭驗出致癌物質苯駢芘超標4倍，引發民眾恐慌食安，不過民進黨新北議員戴瑋姍昨接受前立委高嘉瑜網路節目專訪稱「苯駢芘是黃豆本來就有的天然物質...」？國民黨議員游淑慧嘆，民進黨「提油救火隊+1」。

游淑慧說，戴瑋珊居然說：苯駢芘是黃豆本來就有的天然物質。「天公北，沒有知識要有常識，沒有常識要看電視」。當食安出問題，最可怕的不是不懂，而是有人急著把問題「淡化」。戴瑋珊的這句話不是科普，是護航，而且是無腦護航。

游說，苯駢芘不是黃豆的營養成分，也不是什麼天然物資，它是致癌物。戴一句「本來就有」，就想把致癌物自然化、把超標問題淡化、把製程責任模糊化。民代講出這種話，是自己真傻？還是把人民當傻子？為了護航，把食安常識和良心也一起吞下去。

游淑慧日前已經在臉書提到，民進黨新北市議員林秉宥、發言人吳崢是2026最佳提油救火隊，游說，她想吳崢、林秉宥只是講出他們的心裡話，但在人民焦慮、憤怒的時候，別再提油救火了，現在戴瑋姍再稱「苯駢芘是黃豆本來就有的天然物質」，游淑慧嘆「提油救火隊+1」。