國民黨周六全代會 串連「反毒油」集會

國民黨全代會周六登場，今年主軸為「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」，黨籍縣市長參選人也會聯合造勢，盼強化多元、熱鬧、繽紛、年輕活力，帶來勝選氣勢。晚間接續舉辦「反毒油」凱道集會。

國民黨文傳會主委陳以信昨舉行記者會，公布全代會主視覺、議程規畫及系列文創小物。陳以信指出，當前不論是食安、通貨膨脹、物價或房價，面對民進黨的傲慢、對待人民如仇寇，國民黨更要凸顯「顧民生、愛人民」。

陳以信表示，黨主席鄭麗文上任之後，從訪陸到訪美交流，國民黨將持續在美中台三邊尋找平衡，為台灣爭取和平，盼能帶來「台灣贏」。此次全代會的主視覺，是以台灣各縣市特色景觀及多元文化元素為設計概念，呈現不同的人文特色與地方意象，希望展現台灣多元且充滿活力的面貌。

今年全代會在台北市成功高中舉行。上午為第一階段會議及開幕典禮，由立委洪孟楷及新北市議員江怡臻主持，接著進行提名縣市長的聯合造勢活動，以創新方式展現團結氣勢；預計中午前第二階段會議及閉會典禮，下午舉行中央委員全體會議。至於歷任黨主席是否會到場，陳以信說，仍在陸續邀請中。

全代會結束後，國民黨將號召中央委員、全體黨代表及縣市首長共同前往凱達格蘭大道，參與「我是人，我反毒台」遊行活動，共同關心食品安全議題，展現守護全民健康的決心。