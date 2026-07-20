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刪2.1億衝擊民間藝文？翁曉玲批文化部：預算浮濫 公私捐助比例失衡

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
立法院115年度中央政府總預算案尚未完成審議，根據媒體報導指出，「國民黨立委翁曉玲提案大砍獎補助費與捐助費2.1億。文化部稱，會衝擊雲門、明華園等藝文團體。」翁曉玲表示，又上媒體頭版，文化部預算浮濫，公私捐助比例失衡。聯合報系資料照
立法院115年度中央政府總預算案尚未完成審議，根據媒體報導指出，「國民黨立委翁曉玲提案大砍獎補助費與捐助費2.1億。文化部稱，會衝擊雲門、明華園等藝文團體。」翁曉玲表示，又上媒體頭版，文化部預算浮濫，公私捐助比例失衡。聯合報系資料照

立法院115年度中央政府總預算案尚未完成審議，有媒體報導指「國民黨立委翁曉玲提案大砍獎補助費與捐助費2.1億。文化部稱，會衝擊雲門、明華園等藝文團體」，翁曉玲回應表示，文化部預算浮濫，公私捐助比例失衡，根本是「肥公家、瘦民間」。

翁曉玲指出，此次提案刪減文化部「對國內團體之捐助經費」，主要是看到Taiwan Plus的預算比去年新增了2.28億元，文策院也比去年新增2千萬元，這二個飽受批評的機構竟要再增加預算，這合理嗎？

翁曉玲說，事實上，文化部115年93億編列「對國內團體之捐助」，比114年多出2.18億元，文化部光給這些行政法人的捐助金額，大約是72.17億元，已占全年補助國內團體預算93億元的77.5％，剩下給所謂真正「民間藝文團體」的經費，實際上不到20％，由此可見，「對國內團體之捐助」長期以來都是「肥公家、瘦民間」補助比例嚴重失衡。

翁曉玲表示，就以雲門舞集為例，114年度雲門得到全年補助款是4350萬元，115年已得到文化部補助的核定金額是4700萬元，雲門拿到的文化部補助，不過是占整體給國內團體捐助經費的千分之五（0.5%）而已，文化部若真有心要扶助中小型藝文團體，理應補助更多的經費給這些團體，而不是3／4的資源都給了公視、文策院、央廣、中央社等公營媒體。

翁曉玲說，文化部去年編列了近91億的國內團體捐助經費，決算剩餘數有近7500萬元，113年編列了100億捐助經費，決算剩餘數則高達18億元。這筆錢看起來就是用不完，但文化部今年115年又增編了2.18億元，預算規模達到93億元，不過就是小刪了2.1億元，大約只有2％的比例，文化部和綠委們竟睜眼說瞎話，指責抹黑我，好似刪這點小錢就會癱瘓民間藝文團體運作。

最後，翁曉玲說，如果她有決定權的話，會將給Taiwan Plus 10億元的錢，全數拿來補助給民間藝文團體，雲門舞集等國內優質藝文團體肯定會比現在拿到更多更多的經費補助。

翁曉玲 文化部 明華園

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