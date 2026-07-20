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盧秀燕揪開國是會議...他解讀：中央保不了食安 逼地方接管治理話語權

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
前立委陳學聖今解讀，台中市長盧秀燕為毒油引發的食安問題公開號召開「線上國是會議」在台灣政壇是前所未有的「非典型升格」。圖／台中市政府提供
前立委陳學聖今解讀，台中市長盧秀燕為毒油引發的食安問題公開號召開「線上國是會議」在台灣政壇是前所未有的「非典型升格」。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕為毒油引發的食安問題號召開「線上國是會議」，前立委、台中市工商投資策進會總幹事陳學聖今解讀，「國是會議」這個詞在台灣憲政史上向來具有特定且神聖的重量，從李登輝時代的憲政改革，到歷任總統面對國家重大撕裂時的最後手段，發起權向來專屬於國家元首。如今，一個地方首長竟然主動接過這面大旗，這在台灣政壇是前所未有的「非典型升格」。

他說，盧秀燕與藍營首長們，正藉此釋放出三個撼動政局的關鍵訊號。第一，政治格局的「非典型升格」：重新定義「國家級共主」盧秀燕此舉，最聰明之處在於「用中央的語彙，辦地方的事」。她打破了傳統地方首長「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的被動角色，透過「國是會議」這四個字，直接將自己的政治高度拉升到與總統對等的治理層級。當中央還在為中聯油脂的邊境管制、公文往返疲於奔命且互推責任時，盧秀燕已經在架設全國性的跨縣市聯防平台。這不僅僅是在抓毒油，更是在向全國民眾展現：當中央治理失能時，誰才具備跨區域協調、引導國家政策方針的「共主」實力。

第二，精準的敘事翻轉：當失能成為回力鏢面對民怨沸騰的食安風暴，過去地方政府往往淪為承接民怨的第一線。但這一次，地方首長們發動了主動反擊。盧秀燕高喊「中央不想做的，地方先來做」，本質上是一場敘事結構的全面翻轉。她將原本分散在各縣市、可能被各個擊破的食安零星戰火，成功定調為「地方團結自救、中央傲慢失能」的強烈對比。當「食安即國安」的邏輯被社會接受，地方首長聯手介入國家政策的正當性便堅不可摧，中央政府則徹底陷入戰略被動。

第三，藍營「雙核心」分工的正式成形，體制與街頭的夾擊：這次風暴中展現出在野陣營極為罕見且成熟的「雙軌戰術」蔣萬安跳脫台北市長的框架，公開號召民眾在7月25日站上凱道，這負責的是「街頭動員」與情緒宣洩的火力，而盧秀燕則好整以暇地主動主導下週的線上國是會議，負責「體制對話」與政策建言的理性高度。

陳學聖認為，這場因毒油而起的「線上國是會議」，表面上是為了防堵食安漏洞，實質上卻是在野地方首長集體向中央奪回「戰略主導權」的起點。當一個政府連最基本的餐桌安全都無法保障，就休怪地方首長跨越體制，用「國是會議」來接管治理話語權。這場食安風暴能走多遠，取決於有毒油脂的清查速度，但這場由盧秀燕與蔣萬安聯手掀起的政治風暴，其外溢效應，恐怕將直接衝擊未來的權力接班格局。

盧秀燕 國是會議 中央

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