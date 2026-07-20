蔡其昌率團啟程訪華府 沈伯洋將交流城市治理經驗

民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天率團訪問美國華府，進行行政部門、國會訪問，針對兩岸、國防及台美經貿議題交流。民進黨台北市長參選人沈伯洋說，將針對城市政策進行交流。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌在下午5時許抵達桃園國際機場，他接受媒體聯訪表示，將代表民主進步黨黨團與民主進步黨前往華府，總統、民進黨主席賴清德希望，他能代表與美方一些好朋友見面，此行主要會向美方重申台美友誼，更重要的是，這次有約了美國國會及行政部門訪問。

蔡其昌說，將鎖定台海的和平穩定、台灣國防自主的決心，以及台美產業經貿的交流，是此行跟美方交換意見3個重要主題。同時代表賴總統「感謝美方對我們的支持」，對於台灣海峽的和平穩定，對台灣的國防自主、建立國防的韌性，民主進步黨一定會信守跟美國的承諾，努力壯大自己，持續深化台美間的情誼。

蔡其昌指出，訪問結束後，他受到美國職棒棒球大聯盟紐約大都會台灣日的邀請，將擔任開球來賓，「身分當然是中華職棒大聯盟會長」，感謝在紐約的台商及台僑，以及大都會球團的支持，他會在台灣日開球，讓世界可以看見台灣，也看見台灣的棒球。

沈伯洋說，這次訪美最重要的目的就是把台北的問題帶出去，把世界的答案帶回來，訪問團要做很多的城市外交、市政交流，比如說有很多城市現在對於怎麼種植樹木、要怎麼減少熱島效應都有其獨門的地方。

沈伯洋強調，另外像是紐約現在跟哥本哈根合作，不管是防洪系統，還是紐約附近城市有交通零死亡的願景，在實質上都有達成，都很適合應用在台灣的學校，更不要講環境衛生，這些都是大家非常著重的議題。

沈伯洋表示，此行也會跟許多在海外創業的台灣人交流，希望創業者能回到台灣或聘用台灣人才，讓實質出國深耕的人又可以跟台北做結合。他身為立法院國防外交委員會委員，自然還是會有國防、外交等相關國安論壇，往後每天都會跟民眾報告，希望首都能成為2.0，能再更進一步，「我們要守護這個城市也要守護這個國家」。

蔡其昌日前表示，將代表民進黨中央及民進黨團率團訪美，黨中央代表為政策會執行長、立委吳思瑤，黨團部分則有民進黨團副幹事長沈伯洋、陳培瑜，及立法院台美國會聯誼會長、立委王定宇共5人。