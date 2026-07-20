快訊

英國首相換人 工黨黨魁柏能上台

從野村證券殺進夜總會！紅牌女公關擁逾2千萬 投資術曝光：賺到1億就引退

藍小雞毒油案絕食第二天！ 蔣萬安、李四川到場慰問號召民眾上凱道

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡其昌率團啟程訪華府 沈伯洋將交流城市治理經驗

中央社／ 桃園機場20日電

民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天率團訪問美國華府，進行行政部門、國會訪問，針對兩岸、國防及台美經貿議題交流。民進黨台北市長參選人沈伯洋說，將針對城市政策進行交流。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌在下午5時許抵達桃園國際機場，他接受媒體聯訪表示，將代表民主進步黨黨團與民主進步黨前往華府，總統、民進黨主席賴清德希望，他能代表與美方一些好朋友見面，此行主要會向美方重申台美友誼，更重要的是，這次有約了美國國會及行政部門訪問。

蔡其昌說，將鎖定台海的和平穩定、台灣國防自主的決心，以及台美產業經貿的交流，是此行跟美方交換意見3個重要主題。同時代表賴總統「感謝美方對我們的支持」，對於台灣海峽的和平穩定，對台灣的國防自主、建立國防的韌性，民主進步黨一定會信守跟美國的承諾，努力壯大自己，持續深化台美間的情誼。

蔡其昌指出，訪問結束後，他受到美國職棒棒球大聯盟紐約大都會台灣日的邀請，將擔任開球來賓，「身分當然是中華職棒大聯盟會長」，感謝在紐約的台商及台僑，以及大都會球團的支持，他會在台灣日開球，讓世界可以看見台灣，也看見台灣的棒球。

沈伯洋說，這次訪美最重要的目的就是把台北的問題帶出去，把世界的答案帶回來，訪問團要做很多的城市外交、市政交流，比如說有很多城市現在對於怎麼種植樹木、要怎麼減少熱島效應都有其獨門的地方。

沈伯洋強調，另外像是紐約現在跟哥本哈根合作，不管是防洪系統，還是紐約附近城市有交通零死亡的願景，在實質上都有達成，都很適合應用在台灣的學校，更不要講環境衛生，這些都是大家非常著重的議題。

沈伯洋表示，此行也會跟許多在海外創業的台灣人交流，希望創業者能回到台灣或聘用台灣人才，讓實質出國深耕的人又可以跟台北做結合。他身為立法院國防外交委員會委員，自然還是會有國防、外交等相關國安論壇，往後每天都會跟民眾報告，希望首都能成為2.0，能再更進一步，「我們要守護這個城市也要守護這個國家」。

蔡其昌日前表示，將代表民進黨中央及民進黨團率團訪美，黨中央代表為政策會執行長、立委吳思瑤，黨團部分則有民進黨團副幹事長沈伯洋、陳培瑜，及立法院台美國會聯誼會長、立委王定宇共5人。

蔡其昌 沈伯洋 華府

延伸閱讀

將出發訪美...沈伯洋：把台北問題帶出去 把世界答案帶回來

綠全代會 蘇姿丰父親 現身成焦點

卓榮泰：台灣名目GDP 10年翻倍舉世矚目

朱立倫子弟兵「風向株式會社」掛看板 酸綠營四縣市參選人食安雙標

相關新聞

九合一選舉檢警調廉移高層首長座談 卓榮泰：阻斷境外勢力介選

因應年底九合一選舉，行政院長卓榮泰今出席檢警調廉移高層首長選舉查察座談會，要求嚴查賄選防止暴力、斬斷選舉賭盤、防堵深偽影音及假訊息、阻斷境外勢力介選，希望各機關嚴厲把關，做好「世界盃守門員」角色。

喜樂島「考慮統一」？ 雙主席現身強調台獨核心價值從未改變

立足高雄的獨派政黨「喜樂島聯盟」成立八周年，前現任黨主席今天同台召開記者會，針對今年5月發生的「考慮統一」風波，前主席蕭曉玲不滿被抹紅成中共同路人，並強調此事是外界只看文章標題引發的誤解。新任主席羅仁貴強調，台灣前途由台灣人決定，推動台灣成為自由、民主、和平與永續發展國家的核心價值從未改變。

外送專法明天上路「外送員保障三缺一」 民眾黨團點名交通部補齊配套

我國首部外送專法明天即將上路，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，有別於勞動部、經濟部提出相關配套，交通部負責的子法至今尚未到位，最新進度是預計下周公告，目標在今年8月送行政院，最快今年下半年才能實施，顯示交通部並未將外送員權益放在心上。

影／「全開麥」創防颱整備假挨批 街訪爭論選總統 蔣萬安防災過關嗎？

面對極端氣候，防災決策與放假權衡再度成為社會關注焦點。日前「巴威颱風」襲台，北北基桃10號就宣布停班停課，引發前政務委員張景森轟蔣萬安自創防颱假根本是「怕挨罵才放假」，呼籲中央應收回裁量權。台北市長蔣萬安對此回應，決策均以「市民安全為最優先考量。」

國民黨全代會725登場 結合縣市長造勢並將號召凱道遊行

國民黨「第二十二屆第二次全國代表大會」於7月25日登場，今天特別舉行會前記者會，文傳會主委陳以信表示，本次全代會將進行縣市長聯合提名與造勢活動，並在相關議程結束後，邀請所有中央委員、黨代表及縣市首長共同參與當天下午5點起將於凱達格蘭大道舉行的「我是人，我反毒台」遊行活動，向中央政府表達對食安議題的訴求與關切。

國民黨全代會7/25登場 主軸：顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏

國民黨7月25日將舉行第22屆第二次全國代表大會，文傳會主委陳以信今舉行記者會公布全代會主視覺、議程規畫及系列文創小物。今年全代會以「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」為主軸，22位黨籍縣市長參選人也會有聯合造勢活動，盼強化多元、熱鬧、繽紛、年輕有活力，帶來勝選氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。