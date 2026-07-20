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無人機外交小組晤日本烏克蘭商會 促建構非紅供應鏈

中央社／ 台北20日電

外交部今天表示，「無人機外交小組」執行長江振瑋日前與日本烏克蘭商會會長Kateryna Yavorska會晤，此次會晤有助增進台烏雙邊對無人機產業及商機媒合的瞭解，並促進烏國加速建構非紅供應鏈韌性。

外交部下午發布新聞稿指出，江振瑋17日在東京「有明「中央塔」（Central Tower）會晤「日本烏克蘭商會」（UCCJ）會長Kateryna Yavorska，並與台灣工研院無人化創新科技研究所長彭文陽、碳基科技（CBT）、智邦科技（Accton）、新樂飛無人機（7ADrones）及富蘭登科技（FairTech）等無人機業者，就系統聯合開發、技術驗證及建構「非紅供應鏈」等重要戰略議題交換意見。

外交部說明，外交部長林佳龍倡議無人機外交，外交部已於2025年10月成立「無人機外交小組」專責推動相關業務，另將協輔成立「無人機國際學院」，推動與友邦及理念相近國家間的合作。

外交部表示，美國無人機產業擁有尖端科技，烏克蘭則具備實戰經驗，而台灣業者多為中小型企業，卻具備靈活製造能力、先進資通訊（ICT）技術及「非紅供應鏈」整合能量等關鍵優勢，各國業者均盼與台灣無人機產業建立合作關係。

外交部說，台灣具備生產無人機零組件的龐大量能，未來規劃匯集零組件資源，並整合電子商務系統，以提供各國更多渠道取得台灣相關產品。

Kateryna Yavorska指出，俄烏戰爭後烏克蘭已成為「真實世界的無人機實驗室」，促使烏國相關技術快速發展，不只著重防禦，也開始研發遠距打擊及軍民兩用無人機，同時將人工智慧（AI）系統用於無人機訓練；台灣具備生產供應鏈零組件的厚實基礎，盼能協助烏國無人機業者擺脫對中國供應鏈的依賴。

外交部提到，俄烏戰爭爆發至今，烏克蘭在無人機領域蓬勃發展，未來台烏雙方在相關零件及非紅供應鏈等領域有合作空間；這次會晤有助增進台烏雙邊對無人機產業及商機媒合的瞭解，並促進烏國加速建構非紅供應鏈韌性，進一步為「無人機外交」開創新的戰略契機。

無人機 烏克蘭 日本

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