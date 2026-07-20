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英人權專家籲新首相正視賴總統示警 反抗北京霸凌

中央社／ 倫敦20日專電

英國維權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）共同創辦人、Fortify Rights資深總監羅傑斯（Benedict Rogers）在英國「每日電訊報」撰文，敦促新首相柏南正視總統賴清德關於中國威脅的警告，民主世界應起身對抗北京霸凌。

英國執政黨工黨新黨魁柏南（Andy Burnham）今天將正式接任首相。

羅傑斯在文章開頭以賴總統對台灣民眾的號召破題，提到賴總統呼籲捍衛民主、抵禦任何試圖迫使台灣成為中國一部分的舉措。

文章提及身兼黨主席的賴清德19日在民進黨全代會的發言，即應團結一致反對中國「紅色恐怖」，以及中國新實施的「民族團結進步促進法」恐用於跨境鎮壓、侵害台灣主權，進而威脅全球民主。

羅傑斯指出，賴總統所言「完全正確」，且示警不僅對台灣、對整個民主世界都很重要。

羅傑斯強調，西方世界以及台灣所在區域內的民主國家，包括日本和韓國，皆應正視賴總統關於中國威脅的警告。

在這篇刊登於每日電訊報（Daily Telegraph）的長文，羅傑斯提到北京當局對自由民主世界構成兩種性質不同、但同樣都很危險的威脅。

第一種威脅是早已暗中展開並持續加劇的影響力作戰、滲透、恫嚇和間諜活動，威脅各自由民主社會的運作基礎。第二種威脅則是引爆實際的戰爭，而一旦戰爭爆發，全世界勢必都得承受災難性的後果。

羅傑斯指出，北京當局構成的第一種威脅，其觸角已延伸得既廣且遠，在英國也可明顯感受到影響力，近年爆發的案例有國會的共諜疑雲、中國對英國選舉委員會和國防部的網路攻擊行動、在大學校園干預學術自由，以及對海外異議人士日益升高的跨境鎮壓。羅傑斯本人也是受害者之一。

羅傑斯提到，北京當局企圖壓制發生在世界各地對它的批判。以泰國為例，去年一場在曼谷舉行，關注香港、西藏、維吾爾人和緬甸情勢的藝術展覽，即在中方施壓下遭遇查禁。

此外，北京當局疑似已可控制泰國的出入境移民和庇護政策，例如去年有40名維吾爾人遭強行遣返中國。近日則有由海外港人組成的「香港議會」成員張信燕，在已取得聯合國難民署（UNHCR）難民身分、獲加拿大政府同意安置的情況下，在曼谷機場遭泰國警方拘留。

另一方面，遭北京當局追緝的中國調查記者白兆東一再被泰國政府相關單位阻撓離境，至今已被拘留、關押在曼谷移民收容中心數月，未來恐被遣返中國。

羅傑斯指出，這些不過是北京當局威脅世界各地自由民主和法治的幾個手法。他示警，考量台灣名列全球前20大經濟體，以及台灣在全球數位經濟與供應鏈的關鍵角色，一旦台灣海峽爆發戰爭，全球經濟恐崩盤。

而一旦台灣落入中國手中，無論是透過軍事侵略、經濟封鎖或其他手段，對民主體制都將是一場災難。羅傑斯舉例，北京當局恐將對西方自由民主世界的數位生活取得更廣泛、深入的控制。

羅傑斯強調，台灣不是一座「遙遠且陌生」的島嶼，台灣對自由民主世界的經濟生活和價值觀至關重要。為了自身利益，自由民主世界應正視賴總統的呼籲。

羅傑斯提到，北京政權是惡霸，而惡霸只懂得一種語言：力量。一旦察覺到對方有絲毫可利用的「弱點」，北京往往會受到鼓舞、言行更加張狂。然而，一旦中方接收到明確、毫不含糊的訊號，即奪取台灣的災難性後果將遠超越任何北京當局認為的好處，則中方仍有可能被嚇阻。

在英國首相即將交接的今天，羅傑斯呼籲，自由民主世界所有領導人，包括柏南，都該聽進去賴總統的示警，並挺身對抗來自北京的壓力。

北京 英國 賴清德

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