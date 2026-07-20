接待菲律賓台商總會 林佳龍：政府將作台商最堅強後盾

外交部長林佳龍17日在外交部接待由菲律賓台商總會會長謝佳蓁率領的台商代表團。林佳龍表示，台商在海外落地生根，不僅開拓事業，也讓台灣的觸手延伸到世界各地，成為世界認識台灣的重要窗口。

林佳龍表示，菲律賓是台灣重要的海上鄰國。自去年起，台灣與菲律賓相互提供免簽入境待遇；政府也積極推動「台菲經濟走廊」，串聯美、日、菲共同推動的「呂宋經濟走廊」，持續深化雙方在經貿、投資與觀光等領域的交流。

林佳龍指出，台灣期待與菲律賓建立更全面的夥伴關係，在農業、糧食安全及半導體人才培育等領域深化合作；也期盼菲律賓持續完善投資環境，讓台商赴菲布局更加安心、更有保障。

林佳龍表示，隨著越來越多台商投資菲律賓，在地台商組織所扮演的角色也將更加重要。因為最了解台菲市場、文化與實際需求的，正是長期在當地打拚的台商朋友。因此，他期許謝佳蓁會長持續帶領菲律賓台商總會扮演溝通橋梁，協助台商降低資訊落差，排除投資與貿易障礙。

「台商走得越遠，台灣與世界就靠得越近！」林佳龍最後表示，台商在前線打拚，政府就在後方全力支持，外交部與各地駐館，也會成為台商朋友拓展市場的最堅強後盾。