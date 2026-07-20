九合一選舉檢警調廉移高層首長座談 卓榮泰：阻斷境外勢力介選

因應年底九合一選舉，行政院長卓榮泰今出席檢警調廉移高層首長選舉查察座談會，要求嚴查賄選防止暴力、斬斷選舉賭盤、防堵深偽影音及假訊息、阻斷境外勢力介選，希望各機關嚴厲把關，做好「世界盃守門員」角色。

卓榮泰與法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳、中選會主委游盈隆赴警政署，出席最高檢察署召開的「115年地方公職人員選舉檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」，卓致詞要求落實4項重點工作。

他表示，第一、嚴查賄選、防止暴力介入選舉，遊戲點數、電子支付、虛擬資產可能成為新型態的犯罪工具，應強化人員教育訓練、補足設備，讓執行公權力的技術水準不被歹徒凌駕。

第二、斬斷選舉賭盤、壓制介選效應，各地都有真真假假的賭盤已在蔓延，有的是操弄選舉風氣影響結果，一定要查察地下賭盤的組織幫派，壓制不當力量介選。

第三、防堵深偽影音及假訊息干擾，不僅我國選舉，世界民主國家選舉常受深偽影音及假訊息干擾，希望各機關透過數發部、NCC做好橫向聯繫，展現公權力。

第四、阻斷境外勢力介選、維護民主秩序，台灣在地緣政治最前線，境外勢力介選隨時存在，手越伸越深，如何查出背後資金來源、組織動機、幫派成員、在台網絡，才能知道背後是否來自境外力量，用什麼方法破壞民主程序。