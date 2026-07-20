卓榮泰：有真正的民主 才能反映真正的民意

行政院長卓榮泰下午前往警政署出席「115年地方公職⼈員選舉檢警調廉移高層⾸⻑選舉查察座談會」，卓榮泰致詞表示，選舉可以競爭 ，但不能被收買；公共的議題可以來討論 ，但是不能被操縱。防止選舉被收買、公共議題被操縱，要從反賄選開始；反假訊息要從反境外勢力介入選舉開始。

卓榮泰表示，公平的選舉為了守護民主，首先要嚴查會選防止暴力介入選舉，面對新型態的電子支付工具、虛擬貨幣的支付（賄選）的新型代的犯罪工具，要以新的科技來因應。

第二，選舉賭盤會操弄選舉的風向影響選舉結果；也要全力來察查各種地下賭盤。

卓榮泰最後強調，有民主才會會有台灣的主流價值；真正的民主必須反映真正的民意，才能組成真正的政府。全社會的主流意見就必須靠民主的程序來產生，要保障民主不被侵害、不被介入、不被會賄選及暴力左右。