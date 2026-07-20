台中擬開線上食安國是會議 翁章梁不出席籲食安別淪政治攻防

台中市政府規畫召開線上國是會議，討論食安議題，嘉義縣長翁章梁表態不會出席。他表示，食品安全涉及全國人民，應由中央與地方共同面對，不論修法或稽查資源強化，都應透過合作討論解決，並呼籲各界把政治擺一邊。

針對台中市府規畫邀集地方政府參與線上國是會議，翁章梁表示，食安問題需要中央與地方合力面對，並非單一縣市可以處理。從法規制度、源頭管理、稽查量能到問題產品流向掌握，都涉及跨部會及跨縣市合作，應由中央統籌，地方共同參與。

翁章梁說，不管是修法或稽查資源的強化，都應該由中央與地方共同面對討論，食安攸關全國人民安全，各界應把政治擺在一邊，否則不是人民之福。

嘉義縣府因此不會出席台中市府規畫的線上國是會議，但仍主張中央與地方應建立更有效率的溝通與合作機制，針對食安制度、查核人力及問題產品追蹤等面向共同處理，避免議題流於政治攻防，影響實際問題解決。