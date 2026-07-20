盧秀燕揪反毒油線上國是會議 黃偉哲不出席：坐而言不如起而行

針對中聯油脂致癌油事件，台中市長盧秀燕宣布邀集地方首長開「縣市長反毒油線上國是會議」，對此，台南市長黃偉哲因公務行程，確定不會出席。台南市政府認為，食安是需要中央與地方共同合作，且根據食安法，地方政府站在把關第一線，每個地方政府都應善盡法定責任，才是真正對人民負責。

台南市政府表示，食安需要中央與地方共同合作，坐而言不如起而行。市政團隊將持續把心力放在各項食品安全精進工作，且中央與地方各有法定權責，應待檢驗結果及修法方向更加明確後，由中央、地方及立法機關共同合作，持續完善制度、精進管理，攜手提升食品安全管理機制。

南市府也強調，市府將持續以實際行動守護食安，今（20日）已邀請相關單位開油品食安會議 ，共同研議各項精進作為。