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喜樂島「考慮統一」？ 雙主席現身強調台獨核心價值從未改變

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
喜樂島聯盟前主席蕭曉玲（右）上周交棒給現任黨主席羅仁貴（左），兩人今天在記者會上合體，發表「為下一代重新出發」宣言。記者徐白櫻／攝影
喜樂島聯盟前主席蕭曉玲（右）上周交棒給現任黨主席羅仁貴（左），兩人今天在記者會上合體，發表「為下一代重新出發」宣言。記者徐白櫻／攝影

立足高雄的獨派政黨「喜樂島聯盟」成立八周年，前現任黨主席今天同台召開記者會，針對今年5月發生的「考慮統一」風波，前主席蕭曉玲不滿被抹紅成中共同路人，並強調此事是外界只看文章標題引發的誤解。新任主席羅仁貴強調，台灣前途由台灣人決定，推動台灣成為自由、民主、和平與永續發展國家的核心價值從未改變。

民視前董事長郭倍宏與牧師羅仁貴等人創立台灣喜樂島聯盟，後來登記成為政黨，第四任黨主席上周起由創黨主席羅仁貴回鍋擔任，今早會同前任黨主席蕭曉玲召開記者會，共同發表「為下一代重新出發」宣言。

羅仁貴說，喜樂島經歷過公民運動、轉型政黨與投入全國性選舉三個階段，政黨申請在陳水扁一邊一國及民眾黨之前，名列第348個政黨；今年底不會推派人選參與縣市長選舉，未來將重新整合組織，對內深化黨內民主、對外擴大社會參與，針對公共議題發表建言。

今年5月川習會期間，前主席蕭曉玲曾發表一篇致中共總書記習近平的公開信，提及在特定條件下「考慮成為中華人民共和國的一部分」。

蕭曉玲說，這封信是用英文寫的嘲諷文，主要是寫給美國人看的內容，但很多人看完標題就陷入一個瞎子摸象的情境，大家都選自己要講的話，以致引起很多獨派人士圍剿她，甚至有親綠媒體抹紅她及喜樂島成中共同路人，其實文內所提的很多條件根本不可能達成，她從頭到尾都一直講，台灣的前途要由2300萬人民來決定。

羅仁貴補充，前主席發文屬於個人言論，但身為黨主席，相關論述可能會被視為等同黨的立場，所以事後黨內討論，未來重要發文應先經過共同討論，以免引發不必要困擾。

喜樂島聯盟 蕭曉玲 郭倍宏

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