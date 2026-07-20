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外送專法明上路「外送員保障三缺一」 民眾黨團要交通部補齊配套
民眾黨立法院黨團總召陳清龍、立委陳昭姿、王安祥、全國外送產業工會理事長陳昱安今天上午在黨團記者室舉行「有專法要保障，民進黨別擺爛」記者會，指出外送專法將在明天正式上路，有別於勞動部、經濟部提出相關配套，交通部負責的子法至今尚未到位，最新進度是預計下周公告，目標在今年8月送行政院，最快今年下半年才能實施，顯示交通部並未將外送員權益放在心上。
陳昭姿指出，另外專法還尚未真正落地實施，兩大平台業者已動作頻頻，對外放話營運增本恐將增加，恐嚇要將成本轉嫁給消費者，甚至企圖巧立名目迴避法律。陳昱安則表示，希望在外送專法上路後，主管機關能夠嚴格執法，「希望部長不要只會騎機車，針對外送專法執法部分必須積極處理。」
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