外送專法明上路「外送員保障三缺一」 民眾黨團要交通部補齊配套

中聯致癌毒油事件爆發三週，人民每天看著下架食品數字跳升，政府仍拿不出真相。面對民憤即將延燒街頭，黨發言人暴走「又沒逼你吃」、綠議員罵在野上街「如喪考妣」，一人之下的總統府秘書長潘孟安也忍不住，「不是故意」地公然肘擊採訪記者。難道暴力凌駕公權力的時代要來了？

2026-07-20 12:52