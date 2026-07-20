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影／聲援香港獨立書店被捕店員 多家台灣獨立書店齊聲譴責

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
民進黨立委陳培瑜（中）、吳沛憶（左四）與台灣各地多家獨立書店代表，今日在立法院舉行記者會，聲援日前香港獨立書店因販售台灣出版的書籍《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》，被港警逮捕的香港獨立書店店員。他們齊聲譴責中共，高喊「我是書店店員，我主張絕對的閱讀自由」。記者許正宏／攝影
民進黨立委陳培瑜（中）、吳沛憶（左四）與台灣各地多家獨立書店代表，今日在立法院舉行記者會，聲援日前香港獨立書店因販售台灣出版的書籍《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》，被港警逮捕的香港獨立書店店員。他們齊聲譴責中共，高喊「我是書店店員，我主張絕對的閱讀自由」。記者許正宏／攝影

民進黨立委陳培瑜、吳沛憶與台灣各地多家獨立書店代表今日在立法院舉行「我是書店店員，我主張言論與選書自由！」記者會，聲援日前香港獨立書店因販售台灣出版的書籍《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》，被港警控涉嫌展示及出售具「煽動意圖」物品，遭逮捕的香港獨立書店店員，一同高喊「我是書店店員，我主張絕對的閱讀自由」。

左轉有書負責人張慧如表示，香港發生的事讓她想起50年前，爸爸也是開書店、賣禁書，聽到大人講說宋楚瑜的手下又來查扣，香港的事讓我們想起台灣過去的歷史，也擔心台灣的未來，強調自由和民主從來不是統治者賜予的，而是民眾要去維護的。左轉有書店員也有香港人，他們希望多多購買紙本書，放在店裡或令人可供取閱，因為從蘋果日報的案例可知，網路上的資訊隨時都有可能被消失。

獨立書店 香港 宋楚瑜

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