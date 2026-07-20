影／聲援香港獨立書店被捕店員 多家台灣獨立書店齊聲譴責

毒油風暴延燒，台中市長盧秀燕邀地方首長召開線上國是會議，南投縣長許淑華有行程，由副縣長參加，但她不滿行政院長卓榮泰質疑地方努力，國是會議前開砲，她今痛批卓，「不是中央公務員才是公務員，地方公務人員也很辛苦，他該更有同理心」，並喊話中央「別把地方的國是會議，當成是跟中央對抗的手段」。

2026-07-20 11:33