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外送專法明天上路「外送員保障三缺一」 民眾黨團點名交通部補齊配套

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
我國首部外送專法將在7月21日上路。圖／聯合報系資料照
我國首部外送專法將在7月21日上路。圖／聯合報系資料照

我國首部外送專法明天即將上路，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，有別於勞動部、經濟部提出相關配套，交通部負責的子法至今尚未到位，最新進度是預計下周公告，目標在今年8月送行政院，最快今年下半年才能實施，顯示交通部並未將外送員權益放在心上。

民眾黨立法院黨團上午舉行「有專法要保障，民進黨別擺爛」記者會，民眾黨立委陳昭姿指出，外送專法將在明天正式上路，然而目前尚未真正落地實施，兩大平台業者早已動作頻頻，對外放話營運增本恐將增加，恐嚇要將成本轉嫁給消費者，甚至企圖巧立名目迴避法律。

陳昭姿說明，針對外送員長期反應的問題，民眾黨團先前也舉行協調會，交通部好不容易願意納入子法管理，「沒有想到如此怠惰，這麼重要的法規，今天才開始預告」，尤其這部立意良善的外送專法，目的就是要保障外送員及消費者權益，民眾黨團不允許交通部如此怠惰。

陳昭姿表示，台灣數位平台經濟協會先前舉行記者會，該協會由多個平台業者組城，竟然出現專家建議重新定義對價關係，研議向外送員收取合理的平台揭露費，這段發言引起全國外送產業工會反彈，民眾黨團後來確認沒有這筆費用，「難道每次都要等資方放話，勞動部才找他們說明嗎？」

陳昭姿還說，平台業者知法犯法，相關案例不只一樁，包括Uber假借短程文化體驗的名義，今年5月在台北市北投試營運載客，然而根據現行公路法規定，機車不可以作為載客工具，民眾黨團發函詢問交通部，對方僅回應支持地方政府依法行政，完全就是把責任推卸給地方。

陳清龍表示，面對跨國大型平台業者公然違法，交通部的毫無作為令人難以接受，尤其是在知名觀光景點違法攬客，好像出事就是地方政府的事。

陳清龍指出，外送員每天在外面打拚，交通安全問題尤其重要，然而現行平台App相關設計，經常在短時間推播許多複雜介面，進而導致外送員被迫分心，根本無法專心做好服務，成為車禍發生的主要原因，儘管交通部願意將其納入子法草案，然而竟然拖延到今天才要公布。

陳清龍點名，交通部長陳世凱有時間騎機車作秀，完全沒有把外送員及消費者權益放在心上，「目前外送員保障三缺一，麻煩交通部迅速補上。」

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，我國首部外送專法將在明天上路，儘管兩大平台都有進行系統調整，但是目前仍然存在許多問題，希望在外送專法上路後，主管機關能夠嚴格執法，「希望部長不要只會騎機車，針對外送專法執法部分必須積極處理。」

民眾黨團副總召王安祥說，民眾黨團提出五大訴求，包括防堵剝削、嚴格取締、拒絕壟斷、補其缺口及跨部會整合，同時要求行政院在外送專法上路3個月及6個月後，分別向立法院社會福利及衛生環境委員會提交「外送專法實施對勞動條件」、「民生物價及餐飲產業影響評估」。

外送員 民眾黨團 交通部

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