影／「全開麥」創防颱整備假挨批 街訪爭論選總統 蔣萬安防災過關嗎？

面對極端氣候，防災決策與放假權衡再度成為社會關注焦點。日前「巴威颱風」襲台，北北基桃10號就宣布停班停課，引發前政務委員張景森轟蔣萬安自創防颱假根本是「怕挨罵才放假」，呼籲中央應收回裁量權。台北市長蔣萬安對此回應，決策均以「市民安全為最優先考量。」

與此同時，回顧六月底「米克拉颱風」外圍環流帶來強降雨，造成內湖部分地區積淹水，受訪民眾意見不一，部分居民肯定蔣萬安近期加強清淤，認為防颱整備假是未雨綢繆依法行事；也有民眾對內湖多次淹水及市府說明感到不滿，質疑放假標準。對於候選人選前勘災，居民看法同樣分歧，有人認為是加分，也有人認為選前才做平常該做的事。民進黨台北市長參選人沈伯洋協助當地清理的畫面曝光後，亦引發網友論戰，街訪實測也有民眾酸沈伯洋不懂內湖「高嘉瑜做的都比沈伯洋好。」

針對「未達風雨標準是否該放整備假」、「內湖積水市府退水效率」，以及「民意代表勘災實效」三大爭議，「全開麥」記者深入內湖街頭大調查，給了最真實的答案。