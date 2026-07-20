影／藍縣市將開反毒油國是會議 許淑華會前率先開砲了

毒油風暴延燒，台中市長盧秀燕邀地方首長召開線上國是會議，南投縣長許淑華有行程，由副縣長參加，但她不滿行政院長卓榮泰質疑地方努力，國是會議前開砲，她今痛批卓，「不是中央公務員才是公務員，地方公務人員也很辛苦，他該更有同理心」，並喊話中央「別把地方的國是會議，當成是跟中央對抗的手段」。

許淑華指出，致癌油風波，讓全國人心惶惶，縣府第一時間接獲中央或其他縣市通報就立刻啟動稽查回收機制，至19日已稽查530家次，涵蓋餐飲、烘焙、製造、甚至夜市攤販，已回收近1萬5000公斤問題油，油品退貨部分逾4萬公斤。

不過，行政院長卓榮泰卻質疑地方政府沒有努力稽查，實際上，就算是颱風天，地方第一線稽查人員仍日以繼夜地在忙，「卓身為行政體系的大家長，不是只有中央的公務人員是公務人員，地方的公務人員也很辛苦，他應該要更有同理心。」

針對毒油事件，盧秀燕宣布邀集地方首長召開「縣市長反毒油線上國是會議」，預計明天召開，許淑華說，由於時間緊迫，她早已排定明天要去仁愛鄉的行程，車程及場地上無法安排，但縣府已研擬5點建議，她也委請副縣長王瑞德參與。

5點建議除檢討行政流程，更將要求食安風暴時，中央應比照天災成立緊急應變中心，與各縣市對接並彙整全台狀況，統一對外發布資料，避免地方、中央不同調；同時應擬定補救或補助辦法，降低無辜被波及受害的下游廠商或民眾的損失。

許淑華也向中央開砲，她強調，「別把地方的國是會議，當成是跟中央對抗的手段」，中央、地方政府各司其職，地方針對執行時發現的問題提出建言給中央參考，完善未來從源頭管理、地方施行細則等法規訂定，才能有效防範及規範依據。

國民黨也將藉由725反毒大遊行向執政黨提出訴求，而當天也是國民黨全國黨代表大會，全代會結束後，她將與黨內同志前往凱達格蘭大道參加活動，呼籲中央重食安，尤其至今仍未查出致癌油原因，須給執政黨壓力，讓他們快速回應民意。