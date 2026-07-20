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討論減少公投案 陳以信：國民黨中央以重啟核電優先

中央社／ 台北20日電
國民黨文傳會主委陳以信。中央社
國民黨文傳會主委陳以信。中央社

在野黨近期推出多項公投案，中選會擔憂造成選務混亂，據了解，國民黨團內部正討論減少數量的可能。國民黨文傳會主委陳以信今天說，黨中央目前主推的公投案為重啟核電為優先，至於不同的議題，將尊重黨團。

國民黨、民眾黨提出6項公投案，中選會主委游盈隆認為，九合一選舉若併過多的公投案，恐怕會開票到半夜。對此，國民黨與民眾黨立委提案，將公投案合併印製在同一張選票。國民黨立委另提案，將公投舉行時程自現行公告成立後的「3到6個月」縮短為「1到6個月」。

此外，國民黨立委羅智強日前提及，為兼顧選務成本與時間，在野黨會做整體思考，6個公投題目可能會減少。據了解，黨團內部目前正針對減少公投案，進行討論，並與民眾黨溝通。

陳以信上午受訪表示，黨中央目前主推的公投案為重啟核電為優先，至於不同的議題，將尊重黨團的意見。

他說，至於公投綁地方選舉，可能造成選務混亂，黨團也有提案，將多個公投案放在同一張選票上，減少開票重複作業，同時也將立法要求，將選舉縣市長開票作業放在前面，公投開票在後，這樣也可以減少公投案影響開票的情形。

核電 公投 陳以信

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