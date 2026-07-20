國民黨全代會7/25登場 主軸「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」

國民黨7月25日將舉行第22屆第二次全國代表大會，文傳會主委陳以信今舉行記者會公布全代會主視覺、議程規畫及系列文創小物。今年全代會以「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」為主軸，22位黨籍縣市長參選人也會有聯合造勢活動，盼強化多元、熱鬧、繽紛、年輕有活力，帶來勝選氣勢。

陳以信指出，當前不論是食安、通貨膨脹、物價或房價，面對民進黨的傲慢、對待人民如仇寇，國民黨更要凸顯「顧民生、愛人民」。此外，黨主席鄭麗文上任後，從訪陸到訪美交流，國民黨將持續在美中台三邊尋找平衡，為台灣爭取和平，希望帶來「台灣贏」 。

此次全代會主視覺，陳以信說，以台灣各縣市特色景觀及多元文化元素為設計概念，透過繽紛、多彩、熱情的視覺風格，呈現台灣各縣市不同的人文特色與地方意象，希望展現台灣多元且充滿活力的面貌。

至於今年縣市長參選人的造勢，陳以信說，今年會採取和往年有所不同、但又能象徵團結、接棒、大家同舟共濟的方向來設計，請大家拭目以待。

國民黨全代會周六在成功高中舉行。上午9時至10時30分為第一階段會議及開幕典禮，由立委洪孟楷及新北市議員江怡臻共同主持，接著進行黨提名縣市長的聯合造勢活動，以創新方式展現全黨團結氣勢；上午10時30分至12時進行第二階段會議及閉會典禮。下午12時30分至3時召開中央委員全體會議。

陳以信表示，全代會結束後，國民黨將號召中央委員、全體黨代表及縣市首長共同前往凱達格蘭大道，參與「我是人，我反毒台」遊行活動，共同關心食品安全議題，展現守護全民健康的決心。

此外，陳以信也公布此次全代會推出的多款文創小物，包括「客家花布提袋」、「原民風手機繩」、「台灣聖筊桮橡皮擦」、「LED磁吸燈箱」等。另有「搖搖樂盲盒」、「建國方略」、「建國大綱」的L型資料匣，以及以陸皓東手繪青天白日標章為設計的紀念資料夾，呈現國民黨重要歷史元素。

陳以信表示，現場也將販售國旗衣、國旗帽等商品，所有文創小物除於全代會會場義賣外，未來也可配合各地募款餐會使用，希望透過具台灣特色、文化意涵與實用性的文創商品，凝聚支持者熱情與向心力。