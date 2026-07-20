女記者騷擾潘孟安？ 採訪界線引發討論

一路緊跟採訪對象是正確的採訪方式？總統府秘書長潘孟安19日出席活動時與女記者因採訪問題發生衝突。一方認為「記者不是拿著麥克風，別人就有義務接受你的訪問」，但也有人覺得「記者應該鍥而不捨追問採訪對象，不該只報導官方說法」，如此兩極看法，在社會引發爭議。

總統府秘書長潘孟安19日一早出席民進黨新北市長候選人蘇巧慧的行程時，遭到一位女記者貼身採訪、追問有關「中聯致癌油案」的回應。雖然潘孟安沿途咳嗽、並表示「不受訪」，但該名女記者依舊緊跟潘孟安。後來到活動會場時，潘孟安在側身通過攝影記者時，同時有高舉左手往後揮的動作，讓該名女記者嚇到。

官方說法需被挑戰

隨後，在下午的民進黨全代會上，潘孟安雖緩頰表示是因為走道狹小，因此自然抬起手避免碰到攝影師及設備，對女記者「感到拍謝」，但女記者下午也有採訪全代會，在潘受訪完時表示：「我們要表達對您健康的關心！我只是要問凱道的事情！」並一路尾隨到手扶梯，潘則不斷退後並表示「你不要來這邊吵架」，相關行為也引發討論。

對此，很多民眾認為，既然潘已經表達「不受訪」，該名女記者沒有必要繼續跟上去，且質疑女記者的行為如同前中天記者「馬德」一般，是惡意緊跟採訪且「碰瓷」。但也有很多人認為，記者應該追問採訪對象，難道採訪對象說完自己想說的話、給一套官方說法後，就不需要再被挑戰？

採訪不該再緊迫盯人

媒體人黃揚明指出，該名記者去行程現場從潘抵達下車，到進入會場一路追問，潘孟安大可說「今天不談」、甚至什麼都不說；但他用了最糟的肢體動作來表達不悅，即使他事後雲淡風輕地表達「不好意思」，解釋說是「自然抬起手以避免碰到攝影師」，但畫面會說話，大家心中自有一把尺。

「緊迫盯人的採訪方式不該還存在媒體圈！」但另一位資深媒體人詹凌瑀強調，記者不是拿著麥克風，大家就必須照你的意思接受訪問，每個受訪者都有接受與不接受採訪的自由，記者沒有特權要求他人「必須」受訪，更別說身體界線的尊重也很重要，這些在採訪中都是不得不注意的事項。

前線記者不知所措

同樣是跑過新聞的媒體人，但對於新聞採訪的準則卻有不同看法，加上後續各方的發言，相關議題已經被高度政治化而失焦。但可憐的卻是在前線採訪的記者，該怎麼做又顯得更加進退兩難：是在潘孟安第一次說「不受訪」時就悄然離去，還是要一路跟到底，詢問總統府對食安議題的看法？令人感到相當無奈。

【更多精采內容，詳見 】