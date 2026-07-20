藍營將提「食安法」10大改革 傅崐萁：賴政府失職 國民黨來修法

針對中聯致癌油事件，行政院長卓榮泰昨天說，關於「食安法」的修法細節將在今天向全體國民進行說明。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨晚表示，國民黨將推「食安法」修法10大改革，不讓毒油再上餐桌，全面堵住食安漏洞，賴政府失職，國民黨來修法，把人民的健康討回來。

傅崐萁指出，國民黨立法院黨團提出「食品安全衛生管理法」修正草案，要把這次毒油事件的教訓，化為守護全民健康的制度改革，不讓悲劇再次發生。

傅崐萁提到，這次修法有10大重點，第一，建立跨部會即時食安通報平台，整合衛福部、農業部、經濟部、財政部資訊，發現異常24小時內立即通報，並與歐盟RASFF快速通報系統接軌，讓國際警訊第一時間進入台灣；第二，針對供應鏈核心大廠加重管理。像這次掌握大量油脂供應的關鍵業者，一旦失守，就可能波及數百家品牌，因此未來必須強制全項污染物檢驗、第三方稽核、完整製程紀錄及即時流向申報，避免一個節點拖垮整個產業。

第三，建立「綠色預通報」制度，鼓勵業者自主檢驗、主動通報，誠實者免罰並公開表揚，讓願意守法的企業不再因為說真話而受罰，徹底改變「隱匿有利、誠實吃虧」的歪風；第四，讓台灣污染物標準全面與國際接軌，不再只檢驗單一指標，而是比照歐盟建立複合污染物管制標準，每3年全面檢討一次，補上制度漏洞；第五，全面升級食安雲，要求出貨兩小時內完成API自動上傳，並整合電子發票資料，提高產品追蹤與回收效率，不再靠人工打電話追查。

第六，強制標示主要原料原產地，防堵洗產地，保障消費者知情權；第七，高風險進口大宗農產品及基改原料，一律逐批、逐船查驗，從邊境就把風險擋下來；第八，正式建立「預防性下架」法源。未來只要原料有污染疑慮，不管添加比例是多少，都必須立即下架，徹底終結這次事件中令人瞠目結舌的「20%添加比例」行政漏洞；第九，建立吹哨者保護制度，反轉舉證責任，保障揭弊員工不受打壓，並提高檢舉獎金，讓更多良心從業人員敢站出來；第十，大幅提高重大食安案件罰鍰上限至十億元，對惡意違法者祭出重罰，提高犯罪成本，真正產生嚇阻效果。

人民需要的，不是一句「相信政府」，而是一套能真正保護人民的法律。

最後，傅崐萁強調，國民黨立法院黨團將全力推動本次修法，讓食安制度從「事後補救」走向「事前預防」，從「官僚消極」走向「主動防堵」，讓每一位台灣人民都能安心吃飯，讓每一位家長都能放心把孩子送進學校。