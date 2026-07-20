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賴清德全代會喊「三原則」國民黨：民進黨反話大會待民如仇

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報系資料照

賴清德總統昨在民進黨全代會提出「新世代扛起新時代」、「打造台灣好生活」及「愛民如親」三大原則。國民黨文傳會主委陳以信今表示，賴清德整場演說根本是一場「反話大會」。民進黨執政六年多來，人民親身感受到的，完全與賴清德說的背道而馳。民進黨最大的本事，就是把執政失敗包裝成政治口號，把人民痛苦美化成施政成果。

陳以信表示，賴清德說要「新世代扛起新時代」，但民進黨創造的新時代，卻是毀憲亂政、司法雙標、朝野惡鬥、台海戰雲密布的危機時代。人民每天看到的是政治清算、社會撕裂、兩岸兵凶戰危，民進黨帶給台灣的不是希望，而是焦慮；不是和平，而是危機。

陳以信指出，賴清德說要「打造台灣好生活」，但民進黨帶給人民的，卻是食安風暴接二連三、通膨居高不下、物價飛漲、房價失控、青年看不到未來的辛苦生活。尤其這次致癌油事件，政府食安防線全面潰堤，人民每天都在問「今天到底還有什麼東西不能吃？」賴政府卻還在忙著政治攻防、忙著替自己卸責，完全沒有把人民健康放在心上。

陳以信表示，最諷刺的是賴清德竟高喊「愛民如親」。人民看到的卻是民進黨發言人吳崢一句「不是我逼你吃」，把人民怒火當笑話；民進黨新北市議員林秉宥羞辱上街抗議的民眾「藍白遊行如喪考妣」；總統府秘書長潘孟安用一句「順勢舉手」輕描淡寫肘擊女記者。

陳以信批評，致癌油風暴爆發至今，賴清德拒絕向全民道歉、行政院長卓榮泰拒絕下台、衛福部長石崇良拒絕負責，一個個高官戀棧權位，把人民健康踩在腳底下。這不是「愛民如親」，而是待民如仇；不是謙卑執政，而是傲慢執政。民進黨嘴巴喊愛人民，心裡卻把人民當敵人。民進黨早已背棄當初的創黨精神。

陳以信表示，民進黨政府現在就是「逼我吃毒油、逼我上街頭」。人民已經忍無可忍，7月25日請所有關心食安、關心下一代、關心台灣未來的民眾勇敢站出來，向傲慢失能的民進黨政府發出怒吼。更要在年底選舉，用手中的每一張選票，下架傲慢、失能、失德的民進黨。

賴清德 民進黨 國民黨

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