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觀察站／綠全代會 只拚政治不管民生？

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

年底九合一地方選舉，可謂賴政府中央執政期中考。身兼民進黨主席的賴清德總統所屬泛賴系，昨天在全代會囊括了十席票選中常委的過半席次，在黨內一致「攘外」之前，先完成了「安內」；新任中常委將處理二○二八年總統提名事宜，賴清德在黨內取得優勢主導權，連任之路雖有了好的開始，後續考驗其實才剛開始。

泛賴系這回以新潮流為主幹，集結正國會、民主活水、湧言會、綠色友誼連線，強勢出擊，拿下過半中常委席次，表面風光，但若細看，非賴系陣營實力不容小覷，賴系與非賴陣營勢力版圖，絕非帳面上「七三開」。

民進黨雖在中央執政，卻是「雙少數政府」，中央提出的法案在立院寸步難行，重大政策若不能獲得在野黨支持，常流於「畫大餅」；在中央弱勢的情況下，地方執政權、尤其是六都版圖格外重要，但放眼民進黨，有六都首長實力又手握黨代表票的地方諸侯，包括陳其邁、蘇巧慧、陳亭妃全屬非賴陣營，這些「大諸侯」的動向，也牽動黨內未來是否暗潮洶湧。

迎戰年底九合一選舉，昨天全代會上演大造勢，原本無可厚非；不過，在毒油風暴籠罩之際，民進黨卻自顧自地在授旗吶喊「凍蒜」，看在準備上街反毒油的民眾眼裡，「只拚政治、不管民生」的觀感實在不佳。

行政院長卓榮泰昨天更喊出，在野黨固然在國會多數，但未來若繼續提出毀憲亂政法案，「我們會拒絕」，一副準備和在野黨繼續開戰，盡顯綠色執政傲慢，恐也離真實民意愈來愈遠。

若說全代會的黨內權力重組是賴政府期中考前的模擬考，賴清德在模擬考交出了張及格成績單，但全代會帶給社會「滿腦只想搞政治」的印象，已為年底九合一選戰、真正的期中考投下了新變數；賴主席過得了民進黨關起門來的黨職投票，但賴總統帶領的政府，能通過人民的選票檢驗嗎？

中常委 賴清德 民進黨

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