綠全代會 賴主席鞏固黨權 泛賴系奪7中常委

民進黨全國黨代表大會昨登場，黨中央權力核心同步改選，在十席票選中常委部分，泛賴系囊括七席、非賴陣營斬獲三席；主管黨內考紀的中評會，同樣由賴系邱志偉拿下中評會主席。黨內人士指出，黨主席賴清德在全代會已進一步鞏固黨權，強勢領導至少延續到九合一選舉。

昨天重頭戲為中執委、中常委改選。卅位新任中執委，泛賴系陣營共廿人當選，包括新潮流九席，正國會四席，綠色友誼三席，湧言會二人，民主活水二席。

非賴系陣營部分，共十人當選，包括英系四席，蘇系三席，立委陳亭妃系統二席，高雄市長陳其邁系統一席。

隨後改選十席票選中常委中，賴清德領銜的泛賴系囊括七席，較上屆成長一席，非賴系則以英系為骨幹斬獲三席。其中，代表湧言會的現任中常委王定宇未能連任，堪稱昨天中常委改選的最大意外。這項結果，源於中執委選舉中，湧言會鄭文婷十四票意外成落選頭，讓本來湧言會預設三票中執委，由王定宇連任中常委計畫生變，最後是陳其邁出面，勸退王定宇，湧言會改派林智鴻角逐常委，才獲得陳其邁系統奧援一票中執委，驚險在中常會保住席次。

派系人士指出，陳其邁系統在此次中執委票奧援湧言會，當時陳其邁分析，黨內風向對被指涉線民案的王定宇不利，協調湧言會改推李雨庭，但湧言會有所堅持，且林智鴻屬高雄湧言體系，與陳其邁地源關係更親近，陳其邁也順應派系期盼；王定宇隨即發出臉書，以支持年輕人為由，宣布中常委交棒林智鴻。