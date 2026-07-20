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公投總數若達4案…中選會：恐開票到凌晨

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

藍白在立法院提出安樂死鞭刑入法等六項公投案，中選會主委游盈隆日前示警，光是四案就會開票到隔天凌晨三點。據了解，中選會曾為此開會，內部認為是否印在同一張投票單上，時間無差異，反而是公投案數量一多，很有可能重演二○一八年下午四點開票以後，民眾還在領票、投票的狀況。中選會也預估，若達四案公投，開票恐到隔日凌晨二、三時。

游盈隆曾說，二○二二年九合一地方選舉合併修憲公投，當年僅有一項公投案，開票持續到晚間十一時四○分才完成。照此推估，若是九合一選舉搭配一項公投案，可於當日完成開票；若有二項公投案，勢必要過午夜；若有三案，開票時間可能延至隔日凌晨一、二時；若達四案，甚至可能到隔日凌晨二、三時。

地方選務人士也透露，通常開票一組四人，分別負責監票、唱票、記票及整票，開一張票約需三點六秒，一組一個小時可以開一千張票，若下午四時開到晚間八時，四小時可以開四千張票，如此推算公投案增加，選務人員就要更多才能消化。

面對今年公投綁大選，中選會日前對此沙盤推演，選務人士指出，在野黨目前共提出六項公投案，中選會嚴陣以待，主要是民眾領了公投票，進去一口氣要回答多個題目，思考時間變長，在投票所裡待比較久，超過四題就很有可能出現下午四時以後民眾還在排隊投票的狀況。

至於在野黨將公投法修正草案逕付二讀，主張將公投題目列印在同一張單上，縮短投票時間。選務人士指出，內部分析兩者差別不大，修法並不會縮短投票時間，反而是選務人員唱票時間與方式會更長、更複雜，原本一個投票箱都是同一個題目，唱票人員可以針對一個題目一口氣唱票；但公投題目印在同一張單後，選務人員一口氣要唱名六項公投題目，時間會變得更長，過去也沒有相關經驗。

中選會也說，鑑於對於整體選務順暢助益不大，並有滋生諸多爭議疑慮，且涉及相關條文需配合修正，建議仍以維持現行一案一張印製方式為妥。

2026九合一選舉 中選會 游盈隆 鞭刑 安樂死 公投

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