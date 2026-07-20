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兼顧選務！藍營擬減公投案 留鞭刑、核電

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北報導
過多公投案是否影響選務，引發藍白陣營重視。圖為二○一八年九合一選舉投票當天，投票所內出現排隊等蓋公投票，卻沒人在投選舉票的情況。聯合報系資料照
過多公投案是否影響選務，引發藍白陣營重視。圖為二○一八年九合一選舉投票當天，投票所內出現排隊等蓋公投票，卻沒人在投選舉票的情況。聯合報系資料照

在野黨近期推出多項公投案，中選會憂造成選務混亂，國民黨立委羅智強透露「數量可能會減少」。民眾黨主席黃國昌昨天表示，公投就是要促進社會討論，「我們也在看民進黨政府的態度」，若政府願大方承諾相關政策方向，交通罰鍰等公投案未必需要舉行。

藍白黨團在立法院已提出六項公投案，目前進入一個月協商冷凍期。中選會主委游盈隆日前示警，九合一選舉若併辦過多的公投案，恐怕會開票開到半夜。

羅智強表示，為兼顧選務成本與時間，在野黨會做整體思考，六個公投題目可能會減少。

據了解，藍營也憂心開票混亂，恐失去「推公投增加投票率」的意義，目前傾向縮減至「鞭刑入法」與「重啟核電」兩項；其餘則仍待與民眾黨討論。

民眾黨政策會昨舉行研討會，宣傳民眾黨所提交通罰鍰公投。黃國昌會前受訪時表示，以終結行人地獄的主題來說，交通罰鍰不應該只是拿來增加科技執法，而是要用來改善交通安全與大眾運輸，這才是此公投案最重要的目的。

黃國昌說，面對在野黨提出的訴求，如果民進黨政府同意這樣的政策方向，交通罰鍰公投案未必需要舉行，「但是到目前為止，沒有看到民進黨政府提出任何回應」。

國民黨黨務人士表示，黨中央的優先提案是核能公投，其他公投則尊重黨團自主提案。此外，為避免公投選務癱瘓的惡夢重演，國民黨團已提案修正公投法相關條文，要求應先完成全國性選舉票開票，再進行公民投票開票，並將多項公投合併印製於同一張選票上，以利開票作業進行。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，每一項公投案，背後都代表一群人民對國家重大政策的期待，所以沒有哪一案比較重要、哪一案比較不重要，每一案都值得被尊重。

至於最後會提出哪些公投案，林沛祥說，黨團會秉持「事緩則圓、共識為先」的原則，經黨團大會充分討論後形成共識，也會積極與民眾黨溝通協調，朝最大的共識努力。

2026九合一選舉 公投 鞭刑 重啟核電

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