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衛福部、食藥署 在野刪砍總預算重點

聯合報／ 記者林銘翰陳柄亦／台北報導

中聯毒油事件持續延燒，連帶影響今年度總預算審查，在野黨鎖定衛福部食藥署等部會，預料將成為立法院砍刪焦點。國民黨立法院黨團表示，在野黨為人民看緊荷包是天職，錢必須花在刀口上，針對今年度食安預算，國民黨團將作出強烈要求。

民眾黨主席黃國昌昨表示，食安相關預算四年暴增近兩倍，結果食品安全卻是愈做愈糟糕，民進黨政府大內宣的「食安五環」變成「食安五空」，然而在這樣的情況之下，衛福部食藥署還要繼續情勒人民，麻煩民進黨政府收起傲慢的嘴臉跟心態。

民眾黨政策會昨天舉行「終結行人地獄，讓罰鍰回到道路安全」研討會，黃國昌會前受訪時指出，二○二○年食安相關預算約為五十六億元，到了二○二四年已經暴漲到一○六億元，短短四年從五十六億元漲到一○六億元，結果食品安全卻是愈做愈糟糕，「我就想要請問民進黨政府，這還是預算不夠的問題嗎？」

黃國昌表示，從過去從蘇丹紅、馬鈴薯再到現在的食用油事件，每一個環節都出了問題，民進黨政府過去大內宣的「食安五環」，如今變成「食安五空」。

黃國昌說，在這樣的情況之下，衛福部食藥署還要繼續情勒人民，「一塊錢都不准刪，否則食安出現破口，全部都是國會的責任」。

他要求民進黨政府收起傲慢的嘴臉跟心態，好好面對食安預算高達上百億元，為何食安還可以做得零零落落，這才是民進黨政府現在要面對的問題。

國民黨團前天指出，將秉持「嚴審、汰劣、留良」等原則，合理保障攸關民生的必要經費。國民黨團首席副書記長許宇甄表示，近期爆發中聯油脂案等食安問題，對於績效不彰、無法發揮功能的預算，在野黨會透過刪減或凍結，進而要求政府提出具體改善。

衛福部 食藥署 食安 總預算

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