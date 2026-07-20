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喊話嚴審 在野擬統刪總預算600億

聯合報／ 記者林銘翰唐筱恬／台北報導
立法院長韓國瑜先前召集黨團協商，研商總預算案相關事宜。聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜先前召集黨團協商，研商總預算案相關事宜。聯合報系資料照片

今年度中央政府總預算案尚未完成國會審議，立法院力拚本會期完成三讀程序。據了解，在野黨立委擬祭出統刪六百億元，鎖定大陸地區旅費、國外旅費、委辦費及一般事務費等，其中媒體宣傳費將刪減六十％，行政院、衛福部、陸委會、數發部等單位特別費則將全部刪除。

今年度總預算案已初審完畢，立法院近期將展開第二輪協商。據了解，民眾黨團擬提出通案刪減提案，刪減總預算百分之二約六百多億元，其中媒體宣傳費將統刪六十％，行政院、衛福部、陸委會、數發部等單位特別費將全刪，該案藍白黨團將再討論。

針對今年度中央政府總預算案，立法院長韓國瑜七月九日召集朝野協商，宣布各黨團於十六日將總預算案提案送至財政委員會彙整，預料韓國瑜最快本周展開總預算協商。據了解，朝野立委對今年度總預算共提出約一七○○個刪減案，其中通案刪減共有五案。

在野黨去年聯手在通案決議中要求中央政府總預算的歲出刪減額度不得低於新台幣九三九億七五○○萬元，由於部分刪減預算未指定項目，引爆總預算之爭，因此，今年提出通案刪減案格外謹慎。

據了解，民眾黨團擬提案通刪總預算百分之二，鎖定大陸地區旅費、國外旅費、委辦費及一般事務費等，各部會國外旅費可能統刪十五%，其中總統府、行政院、國發會、食藥署等國外旅費則刪除六十％。

此外，今年度總預算編列約一九二億元無人機預算，散落於各部會。據了解，在野黨認為行政院今年宣布投入四四二億元無人機預算，不過此筆預算完全未經立法院同意，為了避免行政院濫編、浮編，將要求待無人機產業發展條例過關後，再依照新法精神編入明年度預算。

民眾黨主席黃國昌昨天受訪時表示，今年度總預算審理的原則，「本來就是嚴審，讓錢花在刀口上」，同時也請民進黨政府不要忘記，每一分錢都是台灣人民的納稅錢，「行政單位執行重要政策需要的預算，我們全力支持，但是那些拿來浪費、甚至養綠媒的預算，該刪本來就要刪」。

韓國瑜 衛福部 數發部

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中聯毒油事件持續延燒，連帶影響今年度總預算審查，在野黨鎖定衛福部、食藥署等部會，預料將成為立法院砍刪焦點。國民黨立法院黨團表示，在野黨為人民看緊荷包是天職，錢必須花在刀口上，針對今年度食安預算，國民黨團將作出強烈要求。

缺員過勞 戰鬥單位 工作負荷1.5 倍

因應兩岸緊張與美方積極協助改進訓練，國軍操演愈趨頻繁。「立即備戰」與「聯合防禦」實兵操演剛結束，八月初又將迎來十天九夜的漢光四十二演習。但持續拉高操練強度，雖有助提升部隊戰術水平，官兵過勞問題也更嚴重，導致人力空洞化；過去國防部標榜編現比應達九成，如今一線戰鬥單位往往僅三分之二，官兵等於要承受一點五人的工作負荷，高離退率使問題變成惡性循環。

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