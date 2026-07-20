喊話嚴審 在野擬統刪總預算600億

今年度中央政府總預算案尚未完成國會審議，立法院力拚本會期完成三讀程序。據了解，在野黨立委擬祭出統刪六百億元，鎖定大陸地區旅費、國外旅費、委辦費及一般事務費等，其中媒體宣傳費將刪減六十％，行政院、衛福部、陸委會、數發部等單位特別費則將全部刪除。

今年度總預算案已初審完畢，立法院近期將展開第二輪協商。據了解，民眾黨團擬提出通案刪減提案，刪減總預算百分之二約六百多億元，其中媒體宣傳費將統刪六十％，行政院、衛福部、陸委會、數發部等單位特別費將全刪，該案藍白黨團將再討論。

針對今年度中央政府總預算案，立法院長韓國瑜七月九日召集朝野協商，宣布各黨團於十六日將總預算案提案送至財政委員會彙整，預料韓國瑜最快本周展開總預算協商。據了解，朝野立委對今年度總預算共提出約一七○○個刪減案，其中通案刪減共有五案。

在野黨去年聯手在通案決議中要求中央政府總預算的歲出刪減額度不得低於新台幣九三九億七五○○萬元，由於部分刪減預算未指定項目，引爆總預算之爭，因此，今年提出通案刪減案格外謹慎。

據了解，民眾黨團擬提案通刪總預算百分之二，鎖定大陸地區旅費、國外旅費、委辦費及一般事務費等，各部會國外旅費可能統刪十五%，其中總統府、行政院、國發會、食藥署等國外旅費則刪除六十％。

此外，今年度總預算編列約一九二億元無人機預算，散落於各部會。據了解，在野黨認為行政院今年宣布投入四四二億元無人機預算，不過此筆預算完全未經立法院同意，為了避免行政院濫編、浮編，將要求待無人機產業發展條例過關後，再依照新法精神編入明年度預算。

民眾黨主席黃國昌昨天受訪時表示，今年度總預算審理的原則，「本來就是嚴審，讓錢花在刀口上」，同時也請民進黨政府不要忘記，每一分錢都是台灣人民的納稅錢，「行政單位執行重要政策需要的預算，我們全力支持，但是那些拿來浪費、甚至養綠媒的預算，該刪本來就要刪」。