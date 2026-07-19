新聞幕後／陳其邁勸退王定宇 湧言會驚險保住中常委席次

民進黨全代會今天登場，除黨籍縣市首長參選人首次同台造勢外，也涉及黨內權力更迭的中常委改選，派系之間暗潮洶湧。中執委選舉結果就出現意外狀況，湧言會鄭文婷十四票意外成落選頭，使得本來湧言會預設三票中執委，讓王定宇連任中常委計畫生變，最後湧言會改派林智鴻角逐常委，才獲得陳其邁系統奧援一票中執委，驚險在中常會保住席次。

湧言會在今天黨職改選日之前就風波不斷，派系原先計畫派出現任中常委王定宇連任，但近日卻爆出「線民案」，指控王定宇當年也替情治單位擔任過線民角色，雖然王極力否認，但該案已引發民進黨高層關注，勸退聲不斷；據了解，湧言會在內部會議也討論過此議題，但王定宇參選到底意志甚堅，派系最終也決議力挺。

不過，中執委投票果出爐後，湧言會未如預期斬獲三席中執委，讓「挺王計畫」出現危機。派系人士表示，湧言會於是找上在和湧言會關係不差的高雄市長陳其邁，尋求邁手上的一張中執委選票支援的可能性。

派系人士指出，陳其邁系統對於奧援湧言會表達「大致上沒問題」，但如果要幫忙，對於人選是爭議人物王定宇「投不下去」，並提出可考慮改推地緣關係更親近的中執委、高雄市議員林智鴻上陣；最終湧言會也同意了陳其邁系統條件，王定宇隨即發出臉書，以支持年輕人為由，宣布中常委交棒林智鴻。

此外，派系人士也透露，另一組換票的情況也雷同，泛賴系陣營敲定由正國會支援一票中執委給民主活水，但正國會同樣表達了，賴惠員過去曾是正國會成員，後來的離開讓派系，有「遭背叛」感覺，現在要正國會用自己的票支援賴惠員，恕難合作；最終民主水改推陳培瑜上陣，正國會也依約支援，陳培瑜順利當選中常委。