潘孟安被問毒油事件手揮記者麥克風 白委不滿開嗆：賴政府最傲慢縮影

針對中聯毒油事件，總統府秘書長潘孟安與媒體發生推擠衝突。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，記者只是中性詢問毒油事件，沒想到潘孟安不僅毫無理會，甚至還用手肘暴力閃躲提問，「這種目中無人、毫無悔意的態度，正是賴政府最傲慢的縮影」。

中聯毒油事件持續延燒，潘孟安今天出席屏東同鄉後援會成立大會，面對媒體詢問毒油事件以手肘揮開麥克風。隨後，潘孟安在民進黨全代會受訪時回應，當時他面前有攝影記者，因此順勢就把手舉起來，「造成媒體不愉快『很歹勢』，但是沒有針對這名記者。」

針對潘孟安的說法，陳清龍受訪時表示，媒體只是中性詢問「總統府對毒油事件的最新說法」及「如何看待人民上街」，潘孟安不僅毫不理會，甚至還用手肘暴力閃躲提問，「賴政府傲慢囂張的態度，再次顯露無遺。」

陳清龍指出，潘孟安作為總統府秘書長，一言一行都代表賴清德總統，現在毒油流竄全台，造成人民人心惶惶，潘孟安竟然還如此對待記者，「不僅閃避、推諉，甚至還動粗，難道這就是賴總統面對食安風暴的態度？」

陳清龍批評，總統府事後竟然辯稱「走道狹窄、怕碰到設備自然抬起手」，這種說法根本就是在瞎扯，潘孟安在民進黨全代會面對媒體追問時，竟然還撂話「你不要在這邊跟我炒新聞」，這種目中無人、毫無悔意的態度，正是賴政府最傲慢的縮影。