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綠新任中常委出爐！泛賴系囊括7席、非賴系3席 王定宇未連任

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綠新任中常委出爐！泛賴系囊括7席 非賴系3席

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨全國黨代表大會今天完成新一屆黨職改選，在10席中常委中，賴清德領銜的泛賴系囊括七席，較上屆成長一席，非賴系則以英系為骨幹斬獲3席。記者蔡晉宇／攝影
民進黨全國黨代表大會今天完成新一屆黨職改選，在10席中常委中，賴清德領銜的泛賴系囊括七席，較上屆成長一席，非賴系則以英系為骨幹斬獲3席。記者蔡晉宇／攝影

民進黨全國黨代表大會今天完成新一屆黨職改選，在10席票選中常委中，賴清德領銜的泛賴系囊括七席，較上屆成長一席，非賴系則以英系為骨幹斬獲3席；主管黨內考紀的中評會，同樣由賴系邱志偉拿下中評會主席。黨內人士指出，賴清德在全代會已進一步鞏固黨權，強勢領導至少延續到九合一選舉。

新任中常委當選名單，泛賴系陣營有新潮流林俊憲、許智傑、簡舒培；民主活水陳培瑜；正國會陳茂松；湧言會林智鴻；綠色友誼連線鍾佩玲。非賴陣營則有英系王世堅；陳亭妃系統陳怡珍；蘇系張宏陸

民進黨票選中常委的選舉機制為，由30位新選出的中執委互相投票出10位中常委；換言之，一個派系若掌握3張中執委選票，就能選出一位中常委。以新潮流為例，這次選出9席中執委，就對應出3席中常委。

不足3票部分，派系間就要進行換票，這回換票情況發生3次，正國會一票中執委支援民主活水，讓陳培瑜順利當選；陳其邁系統一票中執委支援湧言會，讓林智鴻當選；英系也一票中執委支援陳亭妃系統，讓陳怡珍順利出線。

中常委 簡舒培 張宏陸

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