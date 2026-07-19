綠新任中常委出爐！泛賴系囊括7席 非賴系3席

時事評論者、醫師沈政男的臉書遭無預警停權半年多，近日失而復得，又重返臉書分享時事評析。他今天更曬出一張對話紀錄，自爆「民眾黨前主席柯文哲要跟他碰面了」，更指出睽違5年再見面，「這一次，我會跟他保證，官司不會有事」。

2026-07-19 17:40