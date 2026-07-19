【重磅快評】吳崢耍嘴皮、潘孟安甩麥 民進黨的傲慢不演了

民進黨發言人吳崢一句「又不是我逼你吃（毒油）」，引爆軒然大波，總統府秘書長潘孟安今天又對記者補上一記「甩麥」，爭議向上延燒。短短幾天，從民進黨發言人的失言，到總統府秘書長的出手，都向外界釋放同一種訊號，面對人民不滿和媒體監督，執政黨已經不演了，直接把不耐煩、傲慢與輕蔑全都攤在人民面前。

民進黨下午舉行全代會，身兼黨主席的賴清德總統表示，民進黨將在年底地方選舉秉持「新世代扛起新時代」、「推出共同政見，打造台灣好生活」、「愛民如親」三大原則，全力爭取人民的支持，承擔台灣以及人民的責任。在賴總統通篇演說中，看不見毒油、看不見通膨、看不見霸凌，國人只聽見賴總統還在談「抗中保台」，食安如國安，但貫穿整場全代會的核心價值，不是治國，而是選舉。

賴總統今天特別引用民進黨前主席黃信介的一段話，「政治家一定要很仁慈，比醫生還要仁慈，看到別人的痛苦，就像看到自己親人的痛苦，有這種心才能當政治家。」不過，黃信介談的是仁慈，賴政府呈現的卻是冷漠。

如果賴政府真的「愛民如親」，面對致癌油風暴，行政院長卓榮泰怎會「先蓋牌、再甩鍋、後道歉」、潘孟安豈敢大手揮開追問的女記者？賴總統談話聽來格外刺耳，政府「仁慈」處理毒油事件，就是對人民的殘忍，如果目睹閣揆道歉姍姍來遲、沒有官員下台負責，黃信介恐怕也要搖頭。

前總統蔡英文執政時曾標榜「謙卑、謙卑、再謙卑」，她鼓勵跟政府機關打交道不必溫良恭儉讓，「如果第一次聽不見，你可以大聲一點，第二次再聽不見，你可以更大聲一點，第三次再不回應，你可以拍桌子。」賴政府現在幾乎聽不見民怨，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕號召人民725上街頭，被民進黨新北市議員林秉宥揶揄，「整群藍白如喪考妣上街遊行」；記者追問毒油事件，潘孟安用行動表達對媒體的惱羞成怒。

盧秀燕、蔣萬安等藍營百里侯串聯各縣市政府召開「反毒油線上國是會議」，其實是「賴神迴力鏢」，2014年爆發頂新油品事件時，時任台南市長賴清德就呼籲馬政府召開國安會議，痛批政府「以拖帶騙」，要求官員道歉下台，主客易位後，難道賴市長當年呼籲，如今賴總統都當成耳邊風？

民進黨定調吳崢是「情緒性發言」，失言可以道歉，傲慢卻很難偽裝；潘孟安今天揮掌，不論理由如何正當，用肢體阻擋媒體，就是以權力拒絕監督，何況是對象徵「第四權」的新聞媒體動手，這不是傲慢、什麼才是傲慢？

黃信介口中的仁慈，蔡英文訴求的謙卑，在賴政府身上只剩全代會的凍蒜聲。從耍嘴皮到甩麥克風，從拒絕道歉到拒絕回答，民進黨真正讓人憂心的，不是危機處理失敗，而是連掩飾都懶得掩飾。

值得警惕的是，民進黨似乎不太在乎外界怎麼看，以為只要滿足綠營同溫層喜好，就能固守40％支持度。執政者最大的傲慢，從來不是失言一句話，而是就算說錯了也無所謂；賴政府最大的問題，不是甩開一支麥克風，而是以為拒絕媒體追問，就能躲開人民的憤怒。