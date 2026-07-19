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民進黨新任中執委出爐！泛賴系20人、非賴系10人 新潮流斬獲9席

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨新任中執委出爐，新潮流斬獲9席最多。記者蔡晉宇／攝影
民進黨新任中執委出爐，新潮流斬獲9席最多。記者蔡晉宇／攝影

民進黨全代會今天由全國黨代表票選出30位新任中執委，稍早結果出爐，以新潮流拿下9席最多，其他派系則各有斬獲。

中執委當選名單，泛賴系陣營共20人當選，包括新潮流9席：高雄市議員黃彥毓、立委林俊憲、桃園市議員黃家齊、台南市議員謝舒凡、屏東縣議員梁育慈、立委許智傑、台南市議員沈家鳳、台北市議員簡舒培、台中市議員林德宇。

正國會4席：中常委陳茂松、議員參選人張銘祐、桃園市議員彭俊豪、台中市議員張家銨。

綠色友誼3席：中執委林益邦、南投縣全代李若菁、台北市議員鍾佩玲。

湧言會2人：立委王定宇、高雄市議員林智鴻。

民主活水2席：立委陳培瑜、立委賴惠員。

非賴系陣營部分，共10人當選，包括英系4席：台中市議員陳淑華、新北市議員廖宜琨、立委王世堅、立委陳冠廷；蘇系3席：新竹市議員鄭美娟、前中評委呂孫福、立委張宏陸；立委陳亭妃系統2席：台南市議員陳怡珍、台南市議員李偉智；高雄市長陳其邁系統則有高雄市議員李雨庭當選。

新潮流 民進黨 梁育慈 中常委

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