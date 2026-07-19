自爆「要跟柯P碰面了」 醫曬對話紀錄喊：這次會保證1事

時事評論者、醫師沈政男的臉書遭無預警停權半年多，近日失而復得，又重返臉書分享時事評析。他今天更曬出一張對話紀錄，自爆「民眾黨前主席柯文哲要跟他碰面了」，更指出睽違5年再見面，「這一次，我會跟他保證，官司不會有事」。

沈政男臉書今年元月疑遭惡意檢舉，被以「涉及詐欺、欺騙，違反社群守則」停權，就算重新申辦帳號，新帳號才用2天仍被消失，近日突然恢復權限回歸，他為此發文抒發被停用期間心情，並指沒了臉書，意外讓他踏入YT領域照樣評論。

而他今天更發文曬出一張對話紀錄，內容寫道「柯主席希望能就○○○○○相關議題向您請益與交流，不知是否方面安排時間拜會呢？」同時開心貼文表示，「柯P要跟我碰面了！」，並指出上一次與柯文哲見面剛好是5年前的今天。

沈政男指出，前一次兩人見面是視訊聊天，當時疫情正嚴重，時任市長的柯文哲很擔心病毒擴散，台北市無法清零，「但我跟他保證一定可以清零。後來，有沒有清零？」也感嘆「五年前與更早，圍繞在柯P身邊，有多少醫生？現在呢？」

而這次碰面，「（柯文哲）本來說要來拜會，但我趕緊說可以北上在辦公室碰面」，並點出兩人碰面的一大重點，「這一次，我會跟他保證，官司不會有事！」因為他是真正為了國家社會而付出自己，連世界級名醫都不當，甘願蹽落去從政的人。

由於沈政男將北上找柯P，他順道在貼文內推薦附近美食，他表示，附近的梨園湯包、花娘小館，是黃仁勳名店，他在臉書被封鎖期間有吃過，兩家都是絕讚的社區餐廳。慶城海南雞飯則在幾年前回學校念書吃過，應該是海南雞飯的天花板。