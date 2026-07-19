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林佳龍6月訪德 赴霍恩舍豪森紀念館引台德共鳴

中央社／ 台北19日電

今年是台灣解嚴39週年，外交部長林佳龍今天在社群媒體透露，上月訪問德國時曾赴關押政治犯的霍恩舍豪森紀念館，他向政治受難者家屬講述台灣白恐歷史，以及持續推動的轉型正義，引起台德共鳴。

林佳龍在臉書發文表示，今年對台灣民主有著格外深刻意義。今天呼吸著習以為常的自由空氣，是許多民主前輩在噤聲年代，用勇氣、犧牲與堅持爭取而來，身為曾參與校園民主運動的一分子，因此更能體會民主得來不易，也更珍惜今天的一切。

林佳龍說，在解嚴39週年之際，他想起上個月訪問德國，走過曾經象徵冷戰對立的柏林圍牆，也走進前東德國家安全部「史塔西」（Stasi）關押政治犯的霍恩舍豪森紀念館（Hohenschönhausen）。他在身為政治受難者家屬導覽員Sebastian Körner引導下，走進一間間冰冷的牢房、偵訊室與囚犯押解車。

林佳龍提到，透過Sebastian Körner的講述，了解到史塔西當時如何在社會布滿情報網絡監控人民，並以孤立、威嚇及心理折磨方式，讓羈押者失去時間感與方向感，進一步摧毀人的意志，讓威權統治滲透到人民生活的每一個角落。

林佳龍說，他向Sebastian Körner談起台灣白色恐怖歷史，及台灣持續推動的轉型正義工作。返台不久，便收到Sebastian Körner來信說找了台灣的資料，也發現霍恩舍豪森紀念館與「國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區」、「白色恐怖綠島紀念園區」，都肩負著相似使命，將昔日發生不義的空間，轉化為保存記憶、追尋真相與推動人權教育的重要基地。

林佳龍表示，期待未來有機會邀請Sebastian Körner來到台灣，參與人權教育及轉型正義的相關交流。

德國 林佳龍 冷戰

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