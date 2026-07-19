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潘孟安推開女記者 江怡臻批民進黨傲慢：不想回答就動手？

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川競辦主任江怡臻今批評潘孟安怒推女記者，並要求蘇巧慧針對事件公開表態。圖／翻攝自江怡臻臉書
李四川競辦主任江怡臻今批評潘孟安怒推女記者，並要求蘇巧慧針對事件公開表態。圖／翻攝自江怡臻臉書

總統府秘書長潘孟安今天出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧「屏東同鄉後援會」成立大會，面對媒體詢問725藍白凱道遊行回應時，被拍到揮肘甩開麥克風、推開女記者。國民黨新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻批評，「再怎麼不想回答，也不能拿記者出氣」，並要求蘇巧慧針對事件公開表態。

江怡臻表示，潘孟安面對記者提問一句話都不願回答，反而以肢體動作推開採訪設備及記者。她批評，毒油事件爆發以來，民進黨從中央到地方，面對外界質疑時不是反省、說明，而是閃躲、卸責，甚至將提出問題的人視為麻煩。

江怡臻並點名，總統賴清德、行政院長卓榮泰、民進黨發言人吳崢及新北市議員林秉宥，質疑民進黨面對毒油事件的相關回應與態度。她表示，從總統府、行政院、民進黨中央到地方民代，人民看到的不是正面回應，而是傲慢與迴避。

江怡臻指出，事件發生在蘇巧慧的競選活動場合，蘇巧慧不能保持沉默。她質問，蘇巧慧是否認同潘孟安推開記者，以及民進黨相關人士針對毒油事件的發言；若不認同，就應站出來說清楚，若選擇沉默，外界只會認為這就是民進黨面對毒油事件的共同態度。

江怡臻也將事件與2018年蘇貞昌面對里長陳情時的爭議相提並論，批評民進黨多年來面對監督及民眾質疑時，態度並未改變。

江怡臻 潘孟安 民進黨

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