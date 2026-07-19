卓榮泰：台灣名目GDP 10年翻倍舉世矚目

行政院長卓榮泰今天在民進黨全代會細數政策與政績時表示，台灣名目GDP 10年間翻倍，2025年經濟成長率達8.76%、舉世矚目，台灣完全不一樣了。對於總預算尚未審完，他說，「我們還要繼續努力」。

民進黨全國黨代表大會今天下午在台北國際會議中心登場，這次全代會以「台灣好生活，團結拚未來」為主題，現場也播放「新世代扛起新時代」影片。

卓榮泰出席全代會做報告施政成果時說，過去10年間，歷經前總統蔡英文8年開創、加上總統賴清德2年執政，中華民國台灣跟過去完全不一樣了。

他說，2015年台灣名目國內生產毛額（GDP）為新台幣17兆元，今年預計達33.5兆元，10年翻倍；2015年人均GDP為2.2萬美元，2025年達3萬9477美元，也幾乎快翻倍；2015年經濟環境不甚理想，2025年經濟成長率達8.76%，舉世矚目。

卓榮泰表示，雖然面對關稅談判、俄烏戰爭、中東衝突，台灣依然展現國家的經濟韌性，經濟發展創造新高峰。而面對人工智慧（AI）時代，世界產業供應鏈重組，政府推出AI新十大建設以及13項戰略關鍵產業，就是要讓台灣繼續占領世界高科技的領先地位，繼續結合最先進技術，引領新時代新潮流，站在世界高峰。

他指出，台灣不僅是科技島、美麗島，更會是美麗的國家。政府把全國劃作6大產業生活圈，另也推動大都更時代，透過自主性都更與公辦、自辦都更，配合危老條例以及老宅延壽，要徹底改變台灣城鄉風貌。

卓榮泰說，賴總統繼續推動二次能源轉型，從發展多元綠能到智慧節能、科技儲能，並在短時間內全面翻新電網韌性，使台灣繼續站在綠色永續的風潮中，也會用更多經濟發展、科技領先，與全世界理念相近國家展開更深厚友誼，取得更多國家的信任，成為國際間可信賴的夥伴。

他表示，要感謝行政院副院長鄭麗君帶領國家談判團隊，在台美談判時秉持國家利益、產業利益、國人健康以及糧食安全等4大原則，勇敢爭取到國家最高利益；也要謝謝立法院民進黨團「五一戰隊」，雖然國會的結構不如意，但民進黨團勇敢爭取各項人民利益，勇於發言，使人民可以信賴。

卓榮泰說，面對在野黨控制的國會，不斷違反憲政體制、破壞國安需求、違反財政紀律，不斷提出各種法案等，「我向大家保證，行政院會扮好守門員的角色」，任何違憲亂政、破壞國家安全、破壞國家財政的任何法案，「不會讓它進到行政院來，我們會拒絕」。

卓榮泰表示，現在總預算還未審完，「我們還要繼續努力」。