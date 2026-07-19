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賴總統：民進黨第一線反對紅色恐怖 絕不讓民主台灣變中國台灣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨下午在台北國際會議中心舉行第二十二屆全國黨員代表大會，副總統蕭美琴（左起）、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、賴清德總統及行政院長卓榮泰等出席。記者鄭超文／攝影
民進黨下午在台北國際會議中心舉行第二十二屆全國黨員代表大會，副總統蕭美琴（左起）、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、賴清德總統及行政院長卓榮泰等出席。記者鄭超文／攝影

民進黨今天舉行全國黨代表大會，身兼黨主席的賴清德總統表示，期待黨內同志站在第一線，團結一致，共同反對中國「紅色恐怖」對台灣社會的威脅，齊心守護民主自由的生活方式，絕對不讓民主台灣走回頭路，變成中國台灣。

賴清德表示，今年是總統直選30周年，30年前台灣人民以無比勇氣，用手中神聖的選票，第一次直接選出國家的總統，那一天台灣向全世界證明，台灣的命運掌握在自己手中，不是別人可以安排，台灣人是民主國家的主人。

賴清德指出，總統直選也影響民進黨對國家定位的主張，先後在1999年、2004年通過「台灣前途決議文」與「族群多元、國家一體決議文」，明確主張台灣已經是主權獨立的國家，憲法上的名稱為中華民國，與中華人民共和國互不隸屬；不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人，台灣的前途必須由2300萬台灣人民共同決定。

賴清德說，團結台灣人民，捍衛台灣主權，守護民主自由、不只是一代代民主前輩傳承的使命，也是這代人的責任，更是民進黨對台灣人民永遠不變的承諾。

賴清德表示，然而台灣的外來威脅仍然存在，雖然有很好的成績，但必須居安思危，就在這個月，中國不顧國際反對，執意實施「民族團結進步促進法」，顯示對台法律戰，已從「反分裂國家法」的反對獨立，走向披著民族團結外衣的強制統一。

賴清德指出，這部惡法不僅企圖把台灣納入民族工作範疇，擴大法律追訴、迫使民眾自我審查，侵害台灣主權與國家尊嚴，更濫施跨境鎮壓，將威權觸角伸向世界各國，威脅全球民主秩序。

賴清德說，政府一定會建立完善的制度，來進行預防、反制、以及保護機制，確保全國人民的安全。並持續深化與國際民主陣營合作，共同捍衛民主普世價值與基本人權。

民進黨 賴清德 台灣人

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