賴清德全代會宣示：3原則拼年底選舉 贏得人民信賴

民進黨今天舉行全國黨代表大會，身兼黨主席的賴清德總統表示，民進黨將在年底地方選舉秉持「新世代扛起新時代」、「推出共同政見，打造台灣好生活」、「愛民如親」三大原則，全力爭取人民的支持，承擔台灣以及人民的責任。

賴清德指出，首先是新世代扛起新時代。民進黨推出的參選人都是一時之選，都有台灣優先的理念、治理城市的專業，解決問題的能力，也都有和人民站在一起的決心，台灣已經逐步邁向新時代，提名新世代的治理人才，就是要扛起新時代的新台灣，而新的地方治理，不僅要有優秀的縣市長，也需要卓越的縣市議員、鄉鎮市長，共同組成新世代團隊，來領航新時代，一起共同打拚。

賴清德表示，第二是推出共同政見打造台灣好生活。希望持續透過加薪、減稅、增福利、少負擔，逐步邁向福利國家的願景，讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人擁有幸福、弱勢者得到照顧。

賴清德指出，第三是愛民如親。他想借用民進黨前主席、前立委黃信介的一段話，來勉勵所有投入年底選舉的同志，「政治家一定要很仁慈，比醫生還要仁慈，看到別人的痛苦，就像看到自己親人的痛苦，有這種心才能當政治家。」這段話提醒大家，政治的本質就是愛民如親，為政者要以溫暖的心，親切的行動，贏得人民的信賴。

賴清德說，如此才能讓台灣人民清楚知道，選擇民進黨，就是選擇穩健改革、選擇更好的生活、選擇台灣持續向前走，他要誠懇拜託全國鄉親好朋友，全力支持民進黨所有參選人，讓他們高票當選，讓縣市的好人才，團結打拚，共同打造民主、和平、繁榮的台灣，讓每一位生活在這塊土地上的人民，都能安居樂業，勇敢逐夢，追求更美好的人生。