上午甩推記者下午全代會再相逢 潘孟安：你不要在這邊跟我吵新聞

民進黨下午在台北國際會議中心舉行第二十二屆全國黨員代表大會，總統府秘書長潘孟安接受媒體訪問結束後，等在一旁的《TVBS》記者劉亭廷衝上前堵麥，潘孟安臉色一變，面對記者逼問，潘孟安只說「你不要在這邊跟我吵新聞」隨後馬上離去。

潘孟安是在上午出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧的「屏東同鄉後援會成立大會」，《TVBS》記者追問潘孟安油品事件賴清德總統有何裁示，潘孟安沒有回應，直接上樓。於活動結束後記者再追問潘孟安，但沒想到潘孟安推了記者後，頭也不回的走出會場。記者下午又到全代會場繼續堵訪。

潘孟安在全代會受訪時表示，「我順勢把手舉起來，當然可能會造成劉小姐的不愉悅，這就很『拍謝』，我沒有針對她，但我不受訪已經講了」。