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黃國昌點名衛福部食藥署藉毒油事件情勒人民 會嚴審預算「該刪就刪」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）上周中赴立法院拜會民眾黨主席黃國昌（右）。圖／取自黃國昌臉書
台北市長蔣萬安（左）上周中赴立法院拜會民眾黨主席黃國昌（右）。圖／取自黃國昌臉書

今年度總預算尚未在立法院完成三讀程序，國民黨團昨天表明「嚴審、汰劣、留良」等原則。民眾黨主席黃國昌今天表示，總預算本來就應該嚴審，行政單位需要的預算，在野黨立委全力支持，「但是那些拿來浪費、養綠媒的預算，該刪本來就要刪」，衛福部食藥署不要繼續情勒人民。

針對115年度中央政府總預算案，國民黨立法院黨團昨天發布新聞稿指出，國民黨團將秉持「嚴審、汰劣、留良」等原則，合理保障攸關民生的必要經費。國民黨團首席副書記長許宇甄表示，近期爆發中聯油脂案等食安問題，對於績效不彰、無法發揮功能的預算，在野黨透過刪減或凍結，進而要求政府提出具體改善。

民眾黨政策會今天舉行「終結行人地獄，讓罰鍰回到道路安全」研討會，黃國昌會前受訪時表示，今年度總預算審理的原則，「本來就是嚴審，讓錢花在刀口上」，他要請民進黨政府不要忘記，每一分錢都是人民的納稅錢，「行政單位執行重要政策所需要的預算，我們全力支持，但是那些拿來浪費、甚至養綠媒的預算，該刪本來就要刪。」

黃國昌指出，2020年食安相關預算約為56億元，到了2024年已經暴漲到106億元，短短4年從56億元漲到106億元，結果食品安全卻是越做越糟糕，「我就想要請問民進黨政府，這還是預算不夠的問題嗎？」從蘇丹紅、馬鈴薯再到食用油事件，每一個環節都出了問題，民進黨政府過去大內宣的「食安五環」變成「食安五空」。

黃國昌質疑，在這樣的情況之下，衛福部食藥署還要繼續情勒人民，「一塊錢都不准刪，否則食安出現破口，全都是國會的責任」，麻煩民進黨政府收起傲慢的嘴臉跟心態，好好面對相關預算高達上百億，為何食安還可以做得二二六六，這才是民進黨政府現在要面對的問題。

此外，台北市長蔣萬安上周號召7月25日上凱道抗議食安，國民黨台北市議員楊植斗等人發起絕食靜坐。黃國昌表示，他們要代表人民表達憤怒，也是一種表達意見的方式，就看民進黨政府何時才要收起傲慢的嘴臉跟心態。

黃國昌 國民黨團 民眾黨 總預算 立法院

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