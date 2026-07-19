黃國昌：若民進黨願承諾朝公投提案方向改革 未必需要舉行公投

在野黨近期推出多項公投案，國民黨立委羅智強透露「數量可能會減少」。民眾黨主席黃國昌今天表示，公民投票就是要促進社會討論，目前還有一個月的協商冷凍期，「我們也在看民進黨政府的態度」，如果政府願意大方承諾相關政策方向，交通罰鍰等公投案未必需要舉行。

立法院內政委員會上周邀請中選會主委游盈隆就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告。有關在野黨提出6項公投案，游盈隆在接受立委質詢時表示，「可能要開票到凌晨2、3時，這是客觀現實」。

民眾黨政策會今天舉行研討會，宣傳民眾黨所提交通罰鍰公投。由於羅智強先前受訪時提及，為了兼顧選務成本與時間，在野黨將會再做整體思考，「6個公投題目可能會減少」，外界關心在野黨是否有意縮減題目。

黃國昌會前受訪時表示，公民投票就是要促進社會討論跟思考，目前還有一個月的協商冷凍期，「其實我們也在看民進黨政府的態度，目前為止還沒有看到他們有回覆」，就以終結行人地獄的主題來說，交通罰鍰不應該只是拿來增加科技執法，而是要用來改善交通安全與大眾運輸，這才是民眾黨提出公投案最重要的目的。

黃國昌說，面對在野黨提出的訴求，民進黨政府就大方承認，如果他們同意這樣的政策方向，交通罰鍰公投案未必需要舉行，「但是到目前為止，沒有看到民進黨政府提出任何回應」，當政府傲慢到聽不下人民的聲音，讓人民透過公投匯聚力量、形成社會共識，進而要求政府接受且執行人民意志，這才是公民投票最重要的目的。

此外，為了避免重蹈2018年開票亂象，在野黨立委提案修正公民投票法，明定公投案全部編印在同一張選票，引來選務人士擔憂徒增混亂難執行。黃國昌表示，中選會的法定執掌，就是要把選務做好，如何讓選務更順暢，這是他們應該面對的責任，「在達到這個目標之前，中選會需要的其他配套，如果需要立法機關配合也都可以。」

黃國昌說，公投案選票是否要印在同一張選票，中選會當然可以提出自己的規畫，「因為目前的修法，只是增加一個選擇的可能，沒有強迫他們一定要這樣做」，中選會與其一天到晚怨天尤人，指點在野黨所提公投案數量太多，就重要問題及精進選務多花一點心思才是正辦。

民眾黨前主席柯文哲則表示，選務本來就可以改善，現在身分證都要掃碼，「拿個電腦一掃，按一按就很快了」，因為2018年那次的經驗，一次要投好幾案，如果用傳統方法，一定會有壓力，現在時代在進步，中選會也許可以思考，如何投票效率會最高，「一開始我就主張手機投票。」