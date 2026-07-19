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矢板明夫怒告郭正亮 斥「道歉毫無誠意」影片至今未下架

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體人矢板明夫發出聲明指出，因不滿郭正亮先生在節目中進行未經查證之指控，且事後道歉缺乏誠意、涉侵權影片未下架，已正式委託律師提起法律訴訟以正視聽。聯合報系資料照
媒體人矢板明夫發出聲明指出，因不滿郭正亮先生在節目中進行未經查證之指控，且事後道歉缺乏誠意、涉侵權影片未下架，已正式委託律師提起法律訴訟以正視聽。聯合報系資料照

資深媒體人矢板明夫與前立委郭正亮之間的言論戰火正式引爆。矢板明夫昨（18）日發出嚴正聲明，公開表明不接受郭正亮事後的所謂道歉，直斥其毫無誠意且內容不具體，目前已正式委任律師對郭正亮提起法律訴訟。矢板明夫憤慨指出，郭正亮在毫無實證之下，誣指他成立智庫時有台派金主幫忙募集新台幣5000萬元資金，其侵權節目影片至今更仍未下架，導致他個人及智庫的信譽損害持續擴大，益證其惡意，決定透過司法手段以正視聽。

這起引發政壇與媒體圈高度關注的侵權爭議，源於郭正亮日前在網路節目上的言論。矢板明夫在聲明中指出，郭正亮先生於7月9日在其 YouTube 節目中，對他本人提出了多項完全未經查證之指控，其不實言論已致使他個人的社會信譽遭受嚴重損害。

雖然郭正亮事後曾做出回應，但矢板明夫認為該所謂的道歉非但毫無誠意，內容也完全不具體，因此他堅決依法提起訴訟。矢板明夫痛批，郭正亮對他造成侵權的節目影片，截至目前為止竟然仍未下架，在網路上已累積超過9萬4千人次觀看。

更讓矢板明夫感到憤慨的，是郭正亮涉嫌憑空捏造智庫的財務來源。矢板明夫點破，郭正亮在完全沒有拿出實質鐵證的情況下，竟然在節目中公然誣指他在2024年成立「印太戰略智庫」時，是有所謂的「台派金主」在暗中募集了新台幣五千萬元，作為智庫營運的起步資金。

矢板明夫強調，基於上述令人無法容忍的侵權事實，他已委請專業律師正式對郭正亮提起訴訟，另由律師向各位關心此事的社會好友詳細說明案件詳情。

郭正亮 矢板明夫 立委 律師 提告 法律

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