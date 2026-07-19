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幕後／立院第二輪總預算協商即將展開 在野黨擬通案統刪600億

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜主持朝野黨團協商。記者曾吉松／攝影
立法院長韓國瑜主持朝野黨團協商。記者曾吉松／攝影

立法院各委員已經將115年度中央政府總預算審查完畢，立法院近日將展開第二輪總預算協商。據了解，民眾黨團擬提出通案刪減提案，刪減總預算3兆的2％約600億元，其中媒體宣傳費將統刪60%，行政院、衛福部、陸委會、數發部等單位特別費，將全部刪除。

韓國瑜9日召開朝野協商，宣布各黨團將在7月16日，將總預算案提案送交財政委員會彙整，財政委員會彙整後於20日將提案提供給各部會參考，雙方先行進行溝通，預料韓國瑜將在下周或下下周展開總預算協商。

據了解，朝野立委對今年總預算共提出1700多份刪減案，其中通案刪減共有5案。值得注意的是，去年在野黨提出通案刪減不得低於939億，之後政院決定刪減地方一般性補助款，引爆朝野總預算之爭，因此這次在野黨提出通案刪減案將特別謹慎，明確指定刪減項目。

據了解，民眾黨團擬提案通刪總預算的2%，約600億元，鎖定大陸地區旅費、國外旅費、委辦費、一般事務費等，其中媒宣費被在野黨質疑績效不彰，因此擬統刪60％，另外各部會國外旅費統刪15%，其中總統府、行政院、國發會、食藥署等的國外旅費則刪除60％。

而外界關注今年度總預算編列約192億元無人機預算，散落於各部會。據了解，在野黨認為行政院今年宣布投入442億元無人機預算，打造「無人機民主供應鏈亞太中心」，但此筆預算完全未經立法院同意，為避免行政院濫編、浮編，將要求待無人機產業發展條例過關後，再依照產業發展精神，編列入明年度預算。

韓國瑜 衛福部 數發部 總預算 民眾黨 立法院

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