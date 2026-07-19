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歐洲議會邀謝志偉中方跳腳 學者：民主令北京坐立難安

中央社／ 台北19日電
駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉。圖／聯合報系資料照片
駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉。圖／聯合報系資料照片

歐洲議會對中小組近日邀請駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉出席德國知名政治學者傅洛達新書討論會，中方竟跳腳要求取消活動及不能邀請「那個台灣代表」，但遭歐方悍拒並力挺謝志偉；傅洛達直言，在中共眼中，台灣犯的最嚴重的罪就是「堅持自由民主及人權」，令北京坐立難安。

謝志偉今天在社群媒體發文，指近日應歐洲議會對中小組主席艾洛格魯（Engin Eroglu，另譯：安格魯）邀請出席傅洛達（Andreas Fulda）的新書「如果中國發動攻擊－不堪想像的場景」（Wenn China angreift.Ein Szenario，暫譯）在歐洲議會內部舉行的新書發表暨討論會，中國得知消息後提出無理要求卻慘遭打臉。

當時中國駐歐盟大使館向艾洛格魯辦公室抗議，要求取消此活動，但當艾洛格魯辦公室清楚表明活動必如期舉行後，中方改而要求不能邀請「那個台灣代表」。

謝志偉說：「當然，當天我不但準時出席了，也坐上了議員預先保留給我的第一排中間座位。」

傅洛達曾在中國住過7年，也在台灣待過一段時間，現任教於英國諾丁罕大學，向來珍惜、力挺台灣不遺餘力。

謝志偉提到，這本獲得德國明鏡周刊（DerSpiegel）推薦的暢銷書，傅洛達分析台海的緊張局勢並假設出中國利用某一擦槍走火的機會發動對台全面攻擊及因此引發影響全球經濟等領域嚴重後果的可能情景。藉此警告世人：自由民主的台灣安危與全球的經濟、科技及戰略利益息息相關，「而中共政權統治下的中國則是這些邪惡威脅的唯一來源。」

傅洛達會中引用中國外交部長王毅曾言「不順從者就滅亡」，及中共政權和習近平常掛在嘴邊的「絕不排除以武力解決台海問題的可能性」，指出中共是一個極端殘暴並難以悔改的政權；呼籲世人「看看天安門，西藏人民的悲慘命運、新疆維吾爾族的再教育營，想想香港。歐洲人必須支持這個非常值得我珍惜的台灣，更應該多展現對中共講真話的勇氣！」

謝志偉在會中發言，表示世界盃足球賽正在進行中，王毅那句「不順從者就滅亡」，嚴重性簡直就是「罰12碼」（penalty kick）的死刑。而在足球規則裏，防守球員若在己方禁區內對進攻方的球員犯規，就會被判罰12碼；但不知台灣人在自己的國家裡犯了什麼滔天大罪而要被那些真正犯規的入侵者判死刑？有犯規者反而執行12碼罰球的嗎？

傅洛達完全同意謝志偉提出的質疑。強調在中共眼中，台灣犯的最嚴重的罪就是「堅持自由民主及人權」，這點令北京坐立難安。

在今天中共政權一再威逼台灣的情況下，傅洛達提醒歐洲必須學到俄羅斯入侵烏克蘭的教訓：不能姑息，不能綏靖，必須即時發聲力挺被中國威脅的台灣，同時更要降低對中國的各種貿易投資等經濟依賴，不然政策會受到業界的牽制或甚至左右，而無法達到去風險的目標。

歐洲議會 謝志偉 中方 北京 歐盟

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