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新聞眼／公投提案多 就怕失焦亂選情

聯合報／ 本報記者張曼蘋
2018年九合一選舉綁十項公投，下午四點已到，仍有選民排隊領取選票。 聯合報系資料照
2018年九合一選舉綁十項公投，下午四點已到，仍有選民排隊領取選票。 聯合報系資料照

藍白力推公投大選，盼凝聚支持者投票動能。然而二○一八年九合一選舉十案公投綁大選，造成選務混亂，更讓民進黨在公投議題與地方選戰相互影響下，吞下慘敗苦果。如今政治角色互換，國民黨循著民進黨曾走過的政治路徑，再度將公投拉回選戰主軸，但能否避免政治風險、重蹈覆轍，成為藍白必須面對的考驗。

過去民進黨擅長透過公投、議題設定凝聚支持者，如今國民黨也開始循著相同路徑操作。但若只複製政治操作，而未同步建立足夠的公共論述與社會溝通，公投恐怕容易流於政黨動員工具，而非公共政策討論的平台。

二○一八年九合一選舉綁十案公投，就是最鮮明例子。當年投票所大排長龍、甚至邊投票邊開票，引發各界質疑；民進黨也因多項公投案結果與執政立場相左，重挫地方選情。公投是否替選戰加分，未必有固定答案，但若制度設計與社會溝通不足，反而可能讓議題失焦，成選情變數。

近期在野更提出將多個公投案印於同一張選票，以簡化選務流程，但若每一案仍須逐案唱票，開票時間未必縮短，反而可能增加誤蓋、誤投及辨識困難，是否真能提升效率，仍待評估。

公投綁大選能否成為選戰助力，始終沒有標準答案。二○一八年經驗顯示，公投確實可能帶動選舉討論熱度，但也可能因制度設計、選務安排及議題操作引發反效果，甚至衝擊執政黨選情。

如今藍白重新推動公投綁大選，政治角色雖已互換，卻同樣得面對制度與政治效應交織的考驗。如何避免公投淪為政黨動員工具，在催出投票熱度之餘，也兼顧公共討論與選務負荷，才是真正該記取的二○一八年教訓。

公投 民進黨 國民黨 藍白 九合一 地方選舉 大選

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